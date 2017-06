Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Agata Zupin je odlično tekla na mitingu v Kranju, naslednja preizkušnja pa bo največji slovenski atletski miting v Velenju (20. junija). Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Agata Zupin stotinko hitrejša od norme za SP

Izjemen napredek 19-letne atletinje

12. junij 2017 ob 17:19

Kranj - MMC RTV SLO

Agata Zupin je na atletskem mitingu v Kranju v teku na 200 m s časom 23,09 sekunde presenetljivo izpolnila normo za člansko svetovno prvenstvo avgusta v Londonu.

Norma znaša 23,10. "Ne morem verjeti, da sem prišla do norme za člansko svetovno prvenstvo v Londonu in popravila mladinski rekord, ker tega nisem pričakovala. Vemo pa tudi, kdo in s kakšnim časom ima slovenska članska rekorda. Do obeh me sicer še kar nekaj loči, vendar sem zelo zadovoljna, da sem na tak način začela sezono," je po memorialu v spomin na trenerja Dobrivoja Vučković povedala 19-letnica z Brega pri Komendi, članica atletskega kluba Kamnik.

Devetnajstletnica, ki gre po poti Alenke Bikar, je postavila tudi državni mladinski rekord, v teku na 100 metrov pa ga je s časom 11,69 izenačila.

Njen napredek je bliskovit, še bolj kot na 100 in 200 metrov pa blesti na 400 metrov in v disciplini 400 metrov ovire. Trenira pod taktirko slovenskega rekorderja na 110 m ovire in nekdanjega olimpijca Damjana Zlatnarja.



V Kranju je nase opozorila tudi 20-letna Anita Horvat, ki je zaostala le za Agato Zupin in odtekla osebna rekorda tako na 100 (11,86) kot na 200 m (23,47).

Horvatova je marca že tekmovala na svoji prvi veliki članski tekmi, na evropskem dvoranskem prvenstvu v Beogradu.

Tudi med člani je v sprintih zmagal mladinec, in sicer Jure Grkman (Kamnik), ki je na 100 metrov tekel 10,60 sekunde, na 200 m pa 21,31, vendar je na krajši razdalji nastopil v skupini, ki je imela pomoč vetra z 1,7 m/s, v drugi, počasnejši skupini, pa je veter pihal krepko v prsi (-1,7 m/s).

