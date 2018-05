Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! V Dohi se bosta v petek v teku na 100 metrov "udarili" olimpijska prvakinja na 100 metrov Elaine Thompson in svetovna prvakinja na 200 metrov Dafne Schippers. Foto: Reuters Dodaj v

Janežiča ne bo v Dohi; v mislih je zlato na EP-ju

V petek začetek sezone Diamantne lige

3. maj 2018 ob 15:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Dohi se bo v petek začela sezona atletske Diamantne lige. Na uvodnem mitingu bo nastopilo 17 aktualnih svetovnih in olimpijskih prvakov.

Slovenskih predstavnikov v Dohi ne bo. Za Luko Janežiča termin uvodnega mitinga ni ugoden: "Če bi Janežič potoval v Doho, bi izgubil skoraj ves teden treningov, ki je ključen v tem delu leta, saj je naš glavni cilj evropsko prvenstvo avgusta v Berlinu, kjer bo cilj zlata medalja," je napovedal Janežičev trener Rok Predanič, ki je zadovoljen s pripravami:

"Že v prejšnjih letih so bile vsake priprave boljše kot prejšnje, letos pa so bile še posebej dobre. Sem zelo vesel napredka, ne le Janežiča, ampak tudi preostalih iz moje skupine," je povedal Predanič, ki poleg Janežiča skrbi še za Aneja Zupanca, Anito Horvat in Hrvatico Kristino Dudek.

22-letni Janežič in Horvatova sta zelo dobro tekmovala že pozimi in sta oba izboljšala slovenska rekorda na 400 m. Janežič je lani osvojil naslov evropskega prvaka do 23 let, predlani je bil polfinalist olimpijskih iger v Riu de Janeiru, peto mesto pa je dosegel leta 2015 na EP-ju v Amsterdamu. Na letošnjem dvoranskem svetovnem prvenstvu marca v Birminghamu je v polfinalu dosegel sedmi čas (46,37) in za štiri stotinke zgrešil zaključni nastop najboljše šesterice.

Martina Ratej v Dohi ne bo nastopila, saj meta kopja ni na programu, je pa že potrdila nastop na naslednji tekmi Diamantne lige, 12. maja v Šanghaju. 36-letna Ratejeva se bo do sobote pripravljala v Medulinu, nato pa bo pred odhodom v Šanghaj (9. maja) nekaj dni preživela doma.

"Sem zdrava, rezultat je primeren ciklusu, cilj pa je čim daljši met, nekje okrog 63 metrov, in potem bi si zagotovila nastope na naslednjih tekmah Diamantne lige. Začela sem nov ciklus vadbe, ki se bo končal pred EP-jem v Berlinu," je povedala Ratejeva.

Marca je bila najboljša slovenska atletinja četrta na zimskem evropskem pokalu v metih v Leirii na Portugalskem. "Že tedaj se je poznalo, da pozimi tri tedne zaradi velikih količin snega in mraza ni mogla metati. To se pozna na daljavah, ki jih ta čas dosega na treningih. Diamantna liga v Dohi bo zato prišla nekoliko prehitro na vrsto, vendar je nismo smeli odpovedati, ker bi imela nato zelo otežen ali celo onemogočen nastop na naslednjih mitingih te najvišje serije. Poleti pa računava, da se bo znova gibala v daljavah od 63 do 64 metrov," je pojasnil njen trener Lovro Umek.

T. O.