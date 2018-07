Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Huihui Lju je v metu kopja zmagala z izidom 65,54 metra. Foto: Reuters Ronnie Baker je bil najhitrejši v teku na sto metrov. Foto: Reuters Dodaj v

Ratejeva spodbudno opravila generalko za evropsko prvenstvo

Kopje spet letelo krepko prek 60 metrov

21. julij 2018 ob 16:57

London - MMC RTV SLO, STA

Martina Ratej je na mitingu Diamantne lige v Londonu v metu kopja osvojila četrto mesto, potem ko je v peti seriji kopje vrgla 62,89 metra daleč.

Zmagala je Kitajka Huihui Lju (65,54 m), ki je bila srebrna in bronasta na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih.

Ratejeva je začela s 57,48 m in bila po prvi seriji šesta, le pred dvema tekmovalkama, tudi po drugi seriji (57,84 m) ni napredovala. V tretji seriji so ji namerili prvo daljavo prek 60 m (60,90 m), po četrti pa se je prebila na tretje mesto z 62,17 m. Pred Ratejevo sta bili le dve tekmovalki na čelu z Ljujevo, ki je v prvi seriji povedla s 64,97 m, v drugi pa je vrgla še 65,54 metra.

V tej seriji se je Kitajki zelo približala še Čehinja Nikola Ogrodnikova (65,36 m). V peti seriji je Ratejevo, ki je sicer izboljšala svoj dosežek na 62,89 m, prehitela še Avstralka Kelsey-Lee Roberts (63,90 m), ki je v zadnji seriji zmogla še 64,11 m. Ratejeva je ostala četrta, ker je v šesti seriji ostala brez izida.

V Berlinu bo sposobna poseči v vrh

"Moje počutje ni bilo tako dobro kot pred tednom dni v Celju, zato sem potrebovala dva meta, da je steklo. V četrti in peti seriji sem vrgla prek 62 m, v zadnji sem hotela še nekaj več, hitrejši zalet pa je bil vzrok za prestop. To je bila zadnja tekma pred evropskim prvenstvom v Berlinu. Cilj je finale in tam potem boj za čim višjo uvrstitev. Glede na moje zadnje tekme sem sposobna boja za vrh," je povedala slovenska rekorderka.

Ratejeva je dobro formo potrdila že konec prejšnjega tedna na državnem prvenstvu v Celju, kjer je na stadionu domačega kluba Kladivarja z daleč najboljšim dosežkom prvenstva kopje vrgla 66,10 m in le za dober meter zaostala za svojim slovenskim rekordom 67,16 m, ki ga je dosegla 14. maja 2010 v Dohi.

S tem dosežkom iz Celja ima še vedno enajsti izid na svetovni lestvici te sezone in četrtega v Evropi. Toda Avstralka Kathryn Mitchell, ki je z 68,92 m najboljša v tej sezoni, ima med deseterico skupaj kar štiri izide, Ljujeva pa dva, kar pomeni, da je Ratejeva sedma ta čas na svetu in četrta v Evropi.

Baker dobil moški šprint

V moškem teku na sto metrov se je šesterica spustila pod deset sekund. Zmagal je Američan Ronnie Baker (9,90), drugi je bil Britanec Zharnel Hughes (9,93), tretji pa Južnoafričan Akani Simbine (9,94). Svetovni dvoranski prvak na 60 metrov Christian Coleman je moral po ogrevanju zaradi težave z mečno mišico odpovedati nastop.

Diamantna liga, London, 1. dan, moški 100 m: R. BAKER ZDA 9,90 400 m: A. HAROUN KAT 44,07 5.000 m: P. CHELIMO ZDA 13:14,01 400 m ovire: K. WARHOLM NOR 47,65 Palica: S. KENDRICKS ZDA 5,92 Ženske: 100 m: S. FRASER-PRYCE SKO 10,98 400 ovire: S. LITTLE ZDA 53,95 Daljina: S. PROCTOR VB 6,91 Kopje: L. HUIHUI KIT 65,54

T. O.