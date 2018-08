Na EP v Berlinu od Slovencev zvečer le Luka Janežič

Ocenite to novico!

Prenosi večernih atletskih bojev iz Berlina na TV SLO 2

8. avgust 2018 ob 07:45

Berlin - MMC RTV SLO, STA

22-letni Janežič je bil med devetimi najboljšimi po prijavljenih izidih in mu zato ni bilo treba teči v kvalifikacijah. Prvi polfinalni tek se bo začel ob 19.30, v finale, ki bo v petek ob 21.05, pa vodijo prvi dve mesti v vsaki skupini ter še dva najhitrejša dosežka po času. Janežič ima četrti čas sezone (45,38) v tretji skupini.

Pred 1,92 metra visokim Vodičanom so Nizozemec Liemarvin Bonevacia (45,03), bronast na prejšnjem EP in na lanskem dvoranskem EP, Norvežan Karsten Warholm (45,14), aktualni svetovni prvak na 400 m z ovirami, in Belgijec Kevin Borlee (45,29), ki je osvojil že štiri zlate medalje na EP, od tega eno posamično, tri medalje vseh barv ima z dvoranskih EP, leta 2011 pa je bil bronast v Daeguju na SP.

Sredin prenos na TV SLO 2/MMC-ju:

19.00 EP 2018, atletika, prenos iz Berlina