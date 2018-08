V Berlinu danes od Slovencev nastopa le Šutejeva

Janežič oproščen kvalifikacij na 400 m

7. avgust 2018 ob 10:31

Berlin - MMC RTV SLO, STA

29-letna Šutejeva, edina slovenska atletska finalistka olimpijskih iger leta 2016 v Riu de Janeiru in nekdanja mladinska svetovna podprvakinja, bo nastopila kot šesta po vrsti v skupini A, skupaj v obeh kvalifikacijskih skupinah pa je 27 tekmovalk.

Avtomatična kvalifikacijska norma za finale najboljše dvanajsterice bo 4,55 m, kar je pet centimetrov več od najboljšega letošnjega dosežka Ljubljančanke, ki zadnja leta živi in trenira v Celju.

"Sezona ni potekala po načrtih, zimsko sezono sem v celoti izpustila zaradi poškodbe, ki se je vlekla tri mesece. Tudi poleti so me spremljale zdravstvene težave, a nobena hujša. Za preboj v zaključne boje bo treba tehnično izvesti dober skok, mislim, da mi to lahko uspe in da je finale realen cilj," je bila v napovedi optimistična Šutejeva.

V dopoldanskem delu se začenjajo tudi kvalifikacije v teku na 400 m, a je bil Luka Janežič skupaj še z osmimi tekači neposredno uvrščen v sredin polfinale (19.30). Podobno je bila kvalifikacij oproščena v ženskem teku na 400 m tudi Anita Horvat.