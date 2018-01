Janežič in Horvatova najhitrejša na Dunaju, padla tudi slovenska rekorda

Agata Zupin je bila peta

27. januar 2018 ob 17:04

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Horvatova je v dvorani Ferry Dusika v avstrijski prestolnici slavila pred Britanko Eilidh Doyle (52,34) in Francozinjo Estelle Perrossier (53,36), četrta je bila Britanka Laura Maddox (54,17), peta pa druga Slovenka, Agata Zupin (54,38).

Janežič je za 72 stotink ugnal Britanca Leeja Thompsona (46,74), tretji je bil Čeh Patrik Šorm (46,98).

"Te prve tekme v sezoni so vedno malo živčne. Obenem je bila to moja prva tekma po SP-ju avgusta v Londonu, kjer se mi ni izšlo po načrtih. Zato sem bil kar nervozen. Cilj je bil, da tečem malo pod normo za dvoranski SP. Nisem pa vedel, da bom tako hitro tekel, zato sem zelo zadovoljen. Tekel sem na četrti, zunanji progi in se nisem obremenjeval s tekmeci. Začel sem hitro, posebej dobrih pa je bilo drugih dvesto metrov. S tem drugim krogom sem tekel čas, ki je vrhunski, povsem na meji 46 sekund, kar je za dvorane zelo dobro," je pojasnil Janežič.

Na prejšnjem dvoranskem SP-ju leta 2016 je v Portlandu na 400 m naslov osvojil Čeh Pavel Maslak, ki je tekel 45,44 sekunde. "Do letošnjega SP-ja je še daleč, imam še nekaj tekem, prvo 8. februarja, ko je svetovni izziv IAAF-a v Madridu, nato pa bom tekel še v Torunu na Poljskem. Čakam še na to, ali bom prišel še v finale serije IAAF v Glasgowu. Želim ohraniti stabilno formo, videli bomo, kako dobri bodo rezultati drugih, vendar že zdaj vem, da je ta današnji tek dobra popotnica za nadaljevanje sezone," je povedal Janežič, ki ga trenira Rok Predanič.

Med atletinjami je na 400 m na SP-ju v Portlandu pred dvema letoma slavila Kemi Adekoya iz Bahrajna (51,45), za bron pa je bilo treba teči 51,76. Vse bolj se najboljšim približuje tudi druga varovanka Predaniča Anita Horvat.

"Presenečena sem, da sem tako hitro tekla. Pred sabo nisem imela nobene tekmovalke, ker sem tekla na zunanji progi. Komaj čakam na naslednje tekme, ki pa jih še nimam določenih. Zelo pa sem se morala prepričevati, da sem hitro začela. To mi je uspelo in v drugem krogu sem obdržala hitrost ter tako dosegla res dober čas. Borila sem se sama s seboj in postavila državni rekord. Doslej ga je imela Langerholčeva, ki jo zelo spoštujem in je tudi moja vzornica. Lepo je, da sem izboljšala njen rekord. Olajšana sem tudi, ker sem na že zdaj dosegla normo za SP. Gotovo bom ob koncu sezone še bolje pripravljena, do SP-ja je še mesec dni," pa je povedala Horvatova.