Justin Gatlin dobil obračun generacij

Keni Harrison na 100 m ovire tekla 12,54

24. junij 2017 ob 09:41

Sacramento - MMC RTV SLO

Justin Gatlin je dokazal, da še vedno lahko konkurira vzhajajočim zvezdam šprinta. Na ameriškem DP-ju v Sacramentu je na 100 metrov tekel 9,95 in za tri stotinke ugnal Christiana Colemana.

"To je bil pravi boj. Čas ni najboljši, v preteklih letih ste me že videli teči hitreje. A moral sem se boriti, saj je fant letos tekel že izjemno hitro. Na koncu sem unovčil izkušnje in uspelo mi je," je povedal 35-letni Gatlin, ki bo imel na SP-ju v Londonu novo priložnost, da se pomeri z Usainom Boltom, ki bo potem končal kariero.

21-letni Coleman ima z 9,82 najboljši letošnji izid, fant pa je prav včeraj že podpisal prvo milijonsko sponzorsko pogodbo (Nike).

Nastop na avgustovskem svetovnem prvenstvu v Londonu si je zagotovil še tretjeuvrščeni Chris Belcher (10,06).

V ženskem teku na 100 metrov je bila najhitrejša Tori Bowie z 10,94. Nastop na SP-ju sta si zagotovili še Deajah Stevens in Ariana Washington.

Svetovna rekorderka na 100 m ovire Keni Harrison je v predtekmovanju kljub protivetru tekla najboljši izid sezone 12,54 in je očitno popolnoma okrevala po poškodbi (zlom roke).

T. O.