Kimutai po izjemnem zaključku za las zgrešil rekord

Med fanti na 21 km pričakovano slavil Rok Puhar

29. oktober 2017 ob 07:37,

zadnji poseg: 29. oktober 2017 ob 12:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kenijec Marius Kimutai je slavil v teku na 42 km na že 22. Ljubljanskem maratonu, ki pa zaradi neugodnih vetrovnih razmer tako želenega rekorda ni dočakal.

Kimutaiju je po izjemnem zaključku na koncu vseeno uspel spoštovanja vreden dosežek (2:08:33), kar je le 14 sekund slabše od rekorda Limeniha Getachewa iz leta 2015 (2:08:19). Tudi preostali dve mesti na zmagovalnem odru pripadajo Keniji. Drugi je bil Solomon Kirwa Yego (2:09:36), tretji pa Albert Korir (2:10:35). Močan veter, na trenutke je na posameznih segmentih proge premikal tudi varovalno ograjo, je tako nekoliko skazil sicer ponovno lep konec tedna, ko je Ljubljana spet zaživela z najbolj množično športno prireditvijo v Sloveniji. Z vsemi sobotnimi teki za mladino naj bi na 22. Ljubljanskem maratonu teklo krepko več kot 25 tisoč tekačev.

Poleg vrhunca, teka na 42 km, sta bila danes v prestolnici na sporedu še teka na 21 in 10 kilometrov. Rok Puhar (letos edini slovenski udeleženec, ki je na SP-ju v Londonu tekmoval v maratonu) je pričakovano slavil na 21 km s časom 1:08:17, a ob neugodnih vetrovnih razmerah ni uspel postaviti novega osebnega rekorda. Drugi je bil Avstralec Michael Marantelli, tretji pa Jan Brešan. Med dekleti je slavila Madžarka Fruzsina Bakonyi (1:22:38). Druga je bila Slovenka Klara Ljubi (1:22:49), tretja pa Srbkinja Biljana Cvijanović (1:24:00).

Na 10 km slavje Kokalja in Mišmaševe

Na preizkušnji na 10 kilometrov je slavil Jan Kokalj s časom 32:21, med dekleti je bila najboljša Maruša Mišmaš. Mišmaševa, ki je polovico proge tekla sama na čelu, tudi pred vsemi tekači, je slavila s časom 33 minut in 57 sekund in skupno med vsemi dosegla 13. čas, na startu na najkrajši razdalji pa je bilo 6.040 tekačic in tekačev. Med atletinjami je bila druga Kenijka Lucia Kimani Mwahiki Marčetić (37:24), ki je za Bosno in Hercegovino tekla v maratonu na treh olimpijskih igrah leta 2008, 2012 in 2016. Tretja je bila še ena Slovenka, Urška Martinec (38:36).

Mišmaš: Poškodba je sedaj pozabljena

"Danes sem malo razočarana, sem pričakovala, da bodo fantje hitreje štartali in da jim bom sledila ter tako dosegla boljši čas. Pa sem bila nato kar dolgo na čelu, ko so pospešili, pa jim nisem mogla več slediti. Dober občutek je bil sicer, da sem bila na čelu, pa obenem tudi težko, ker sem narekovala ritem. Po petih kilometrih pa so šli naprej, sem jih sicer videla pred sabo, ker so tudi v drugem delu tekli zelo počasi, vendar se jim nisem mogla več priključiti. Tekla sem v podobnem času kot na prejšnjem ljubljanskem maratonu, vesela bi bila, da bi bilo vsaj kakšno sekundo hitreje. Poškodba je sedaj pozabljena, tudi psihično sem jo prvič na tekmi odmislila. Do konca leta bom za trening tekla še na kakšnem krosu, zimsko dvoransko sezono pa bom, kot sedaj kaže, verjetno izpustila," je povedala Mišmaševa, slovenska rekorderka na 3000 m zapreke.

"Zmaga je le zmaga, ne glede na rezultat"

Kokalj je v samem zaključku strl odpor presenetljivo drugouvrščenega Mateja Šturma, ki je zaostal za devet sekund, že veliko prej pa sta iz boja za zmago odpadla slovenska reprezentanta Jan Petrač in Blaž Grad. Prvi je na tretjem mestu zaostal 39 sekund, drugi pa še tri več. "Vedel sem, da sem v finišu najmočnejši, boljši od sicer najhujših tekmecev, Petrača in Grada. Po sedmem kilometru sem se odločil za drugo spremembo ritma in na koncu še eno veliko, po kateri sem bil že sam in sem zasluženo zmagal. Mišmaševa je bila dolgo na čelu, nihče izmed nas ni hotel naprej in narekovati ritma. Hoteli smo zmagati na eni največjih prireditev v Sloveniji. Zmaga je le zmaga, ne glede na rezultat," je pojasnil Kokalj, ki je bil prvi favorit, ker je tekač na 5.000 in 10.000 m, Petrač pa je denimo močnejši na 800 in 1500 m.

Četrtič razdalja potekala v enem samem krogu

Vse osrednje nedeljske tekaške preizkušnje so se začele na Slovenski cesti med hotelom Cubo in uršulinsko cerkvijo, cilj bo na Kongresnem trgu. Proga maratona bo potekala v središču mesta in njegovi okolici, četrtič pa bo preizkušnja na najdaljši razdalji potekala v enem samem krogu. Tekači in njihovi spremljevalci se bodo lahko v središče Ljubljane brezplačno pripeljali z mestnimi avtobusi (ob predložitvi vavčerja, štartne številke ali akreditacije), brezplačno bo tudi parkiranje na parkiriščih P+R Dolgi most, Barje in Stožice.

