Odličen čas Lylesa v teku na 200 m, Rudisha poražen na 800 m

Tri atletinje tekle najhitreje letos

13. maj 2017 ob 17:14

Šanghaj - MMC RTV SLO

Na mitingu diamantne lige v Šanghaju je mladi Noah Lyles postavil osebni rekord na 200 m. 19-letni ameriški šprinter je z 19,90 izenačil najboljši letošnji izid na svetu.

Enak rezultat je pred mesecem tekel Južnoafričan Wayde van Niekerk. Lyles, ki je lani postal svetovni mladinski prvak na 100 m, je prehitel rojaka LaShawna Merritta, ki je tekel 20,27, tretji pa je bil Adam Gemili iz Velike Britanije.

Na 800 m je svetovni rekorder in dvakratni olimpijski prvak David Rudisha zasedel šele četrto mesto. Kenijca so prehiteli trije rojaki. Najhitrejši je bil šele 19-letni Kipyegon Bett, drugi je bil Robert Biwott, tretji pa Ferguson Cheruiyot Rotich.

Postavljeni so bili še trije najboljši izidi sezone. Vse tri so dosegle atletinje. To je uspelo Shaunaeji Miller Uibo z Bahamov v teku na 400 m (49,77). V teku na 1.500 m je s časom 3:59,22 najboljši izid na svetu postavila Kenijka Faith Chepngetich Kipyegon, s 14:22,47 pa je najhitreje na 5.000 m letos tekla njena rojakinja Hellen Obiri.

Slovenci v Šanghaju niso tekmovali. Čez 14 dni bo naslednji, tretji miting letošnje diamantne lige, ki ga bo gostil Eugene v ZDA.

ŠANGHAJ, moški: 100 m (M): 1. S. BINGTIAN KIT 10,09 200 m (M): 1. N. LYLES ZDA * 19,90 800 m (M): 1. K. BETT KEN 1:44,70 110 m ovire (M): 1. O. MCLEOD JAM 13,09 400 m ovire (M) 1. B. JACKSON ZDA 48,63 Skok v višino (M): 1. M. E. BARSHIM KAT 2,33 Skok s palico (M): 1. S. KENDRICKS ZDA 5,88 Skok v daljino (M): 1. L. MANYONGA JAR 8,61 Met diska (M): 1. P. MILANOV BEL 64,94

Ženske: 100 m (Ž): 1. E. THOMPSON JAM 10,78 400 m (Ž) 1. S. MILLER UIBO BAH * 49,77 1.500 (Ž): 1. F. CHEPNGETICH K. KEN * 3:59,22 5.000 m (Ž): 1. H. OBIRI KEN * 14:22,47 3.000 m zapreke (Ž): 1. R. JEBET BHR 9:04,78 Met diska (Ž): 1. S. PERKOVIĆ HRV 66,94 Suvanje krogle (Ž): 1. L. GONG KIT 19,46 * - izid sezone

T. J.