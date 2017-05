Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Martina Ratej je na začetku sezone v odlični formi. Foto: Reuters VIDEO Ratejeva v Celju prek 64... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odličen met Ratejeve v Celju - ekipna naslova Massu in Kladivarju

Tudi Šutejeva zelo uspešna

21. maj 2017 ob 19:58

Celje - STA

Martina Ratej je drugi dan ekipnega državnega prvenstva v atletiki v Celju v metu kopja s 64,52 metra postavila šesti izid sezone na svetu. Ekipna prvaki so atleti ljubljanskega Massa in atletinje celjskega Kladivarja.

Zadovoljna je bila tudi druga slovenska rekorderka Tina Šutej (Mass), ki je v skoku s palico preskočila 4,45 m. Šutejeva je po preskočeni višini 4,45 m skakala še deset centimetrov višje, da bi preskočila letvico na višini 4,55 m, kar je tudi norma za svetovno prvenstvo avgusta v Londonu, pa je bila povsem blizu v zadnjem, tretjem poskusu.

Na 200 m je ob precejšnjem vetru v prsi (-0,1 m/s) Luka Janežič (Kladivar) tekel pod 21 sekundami (20,92) in po sobotnem slavju na 100 m slavil drugič na tem DP-ju.

To je uspelo tudi Aniti Horvat, ki je sobotnemu prvemu mestu na 400 m dodala zmago še na 200 m, kjer je tekla pod 24 sekundami in postavila osebni rekord 23,96 sekunde. Z Janežičem sta bila tudi člana zmagovitih štafet na 4 X 400 m. Dvoboj v skoku v daljino je pripadel Neji Filipič (Kronos), ki je zadnji seriji doskočila do 6,43 m in v edinem pravem skoku ugnala vodilno od prve serije naprej Majo Bedrač (Ptuj), ki je skočila 6,23 m. Jan Luxa (Mass) se je v troskoku povsem približal meji 16 m (15,97 m).

V teku na dva stadionska kroga je slavil slovenski rekorder Žan Rudolf (Mass) z zanj skromnim izidom 1:51,00, vendar je bil po prvi tekmi sezone vesel, ker po poškodbi sedaj treningi potekajo po načetih. Še bolj je bila vesela druge zmage v dveh dnevih Maruša Mišmaš, ki je sobotnih 5000 m na prvi pravi tekmi po 11 mesecih naslednji dan na 3000 m nadgradila z 9:39,49. V metu kladiva se je Nejc Pleško (Olimpija) približal meji 70 m (69,66 m), disk je Tadej Hribar (Krka) zalučal 56,70 m, na 400 m ovire pa sta bila najboljša Peter Hribaršek (Velenje, 52,56) in Julija Praprotnik (Kronos, 1:00,58).

S tehnično izvedbo ni zadovoljna

Ratejeva je imela izjemno serijo metov, začela je pri 64,52 m, nato pa nanizala še 63,47 in 64,48 ter končala z 41,17 m. "Daljava je super, kljub slabi tehnični izvedbi v prvemu metu sem krepko presegla 64 m. S tehnično izvedbo nasploh danes nisem zadovoljna, če bi mi uspelo, bi bil izid krepko prek 65 m. Toda to je odličen začetek poletne sezone, ki je pokazal dobre treninge v preteklosti, ki pa so bili zaradi poškodbe tri tedne prekinjeni. Zalet sem zato vadila le dvakrat pred tekmo in ker zalet na tekmi ni bil utečen, sem dosegla odlično daljavo," je dejala Ratejeva, ki se ji je najbolj približala Bernarda Letnar (Velenje, 57,84 m). Ratejeva je bila po eni strani vesela, da ne bo nastopila na diamantni ligi v ameriškem Eugenu, predvsem zaradi dolge in naporne poti, vendar si želi, da bi ji nastop v Celju zagotovil naslednje velike mitinge.

Stadion, na katerem vadi letos po zamenjavi trenerja, je z mešanimi občutki zapuščala Ljubljančanka Šutejeva. "Danes je bila dobra tekma, bila sem na višini norme za SP, žal pa sem v zaključku skoka naredila staro napako. Namesto da bi zaključila skok v 'strehico', sem odprla ramena in sem zadnji del gibanja opravila v napačno smer ter brez potrebe podrla letvico, ki sem jo dejansko že preskočila. Imam pa že osem tekem potrjenih v naslednjih tednih, od tega tri svetovne izzive Iaaf. Želim čim prej skočiti normo, da se bom nato v miru pripravljala za London," je pojasnila najboljša slovenska atletinja lanskega leta.