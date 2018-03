Poljaki ugnali Američane in postavili svetovni rekord

Še trije izidi sezone

4. marec 2018 ob 19:32

Birmingham - MMC RTV SLO

Prav zadnja disciplina na svetovnem prvenstvu v dvoranski atletiki je poskrbela za svetovni rekord, v štafeti 4 x 400 metrov ga je postavila poljska štafeta.

Poljaki so v zelo izenačenem teku za vsega dve desetinki ugnali ameriško štafeto. Omenjeni državi sta obrnjeni uvrstitvi dosegli v ženski štafeti 4 x 400 metrov, kjer so Američanke postavile rekord svetovnih prvenstev in hkrati še izid sezone.

Gledalci v Birminghamu so videli še dva izida sezona, za prvega je v skoku v daljino postavila Srbkinja Ivana Španović (6,96), v teku na 800 metrov pa Francine Niyonsaba (1:58,31) iz Burundija.

SP v atletiki, izidi zadnjega dne

60 m ovire (M): 1. A. POZZI VB 7,46 2. J. EATON ZDA 7,47 3. A. MANGA FRA 7,54 Daljina (Ž): 1. I. ŠPANOVIĆ SRB * 6,96 2. B. REESE ZDA 6,89 3. S. MOGUENARA NEM 6,85

3.000 m (M): 1. Y. KEJELCHA ETI 8:14,41 2. S. BAREGA ETI 8:15,59 3. B. BIRGEN KEN 8:15,70 Palica (M): 1. R. LAVILLENIE FRA 5,90 2. S. KENDRICKS ZDA 5,85 3. P. KISEK POL 5,85 800 m (Ž): 1. F. NIYONSABA BUR * 1:58,31 2. A. WILSON ZDA 1:58,99 3. S. OSKAN CLARKE VB 1:59,81 1.500 m (M): 1. S. TEFERA ETI 3:58,19 2. M. LEWANDOWSKI POL 3:58,39 3. A. IGUIDER MAR 3:58,43 4 x 400 m (Ž): 1. ZDA * 3:23,85 2. POLJSKA 3:26,09 3. UKRAJINA 3:31,32 4 x 400 m (M): 1. POLJSKA ** 3:01,77 2. ZDA 3:01,97 3. BELGIJA 3:02,51

* - izid sezone

** - svetovni rekord

S. J.