Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Martina Ratej je bila letos deveta na svetovnem prvenstvu v Londonu. Foto: Reuters Dodaj v

Ratejeva in Janežič atleta leta

Priznanje za najboljšega trenerja Roku Predaniču

18. november 2017 ob 21:11

Radenci - MMC RTV SLO, STA

Slovenska rekorderja Martina Ratej in Luka Janežič (oba Kladivar Celje) sta bila v tradicionalni anketi Atletske zveze Slovenije (AZS) izbrana za najboljša atleta leta 2017.

Na podelitvi v Radencih je metalka kopja Ratejeva nasledila Tino Šutej, tekač na 400 m Janežič pa Roberta Rennerja in sta glede na lansko razvrstitev zamenjala mesti. Med atleti je v točkovanju za najboljšega v državi Janežič dobil 274 točk, Renner 164, tretjeuvrščeni Žan Rudolf (Mass) pa 75; omenjena trojica je bila na najvišjih treh mestih že lani in predlani. Ratejeva je prejela 221 točk, Agata Zupin na drugem mestu 142, Maruša Černjul na tretjem pa 94.

Priznanje za najboljšega trenerja je prejel Rok Predanič, ki med drugim trenira Janežiča in Anito Horvat. Najboljši klub je bil znova ljubljanski Mass, častni član AZS-ja pa je postal Gabrijel Ambrožič za uspešno vsestransko strokovno in organizacijsko delo. Na volilnem kongresu Združenja atletskih trenerjev Slovenije (ZATS) je bil za predsednika izvoljen Uroš Verhovnik.

Podelili so tudi plakete, zlato je dobil Dušan Papež za delo v gorskih tekih, bronaste pa Erika Pirnat, Agata Zupin in Mitja Kordež. Za dosežke na EP-ju veteranov sta priznanji dobili Marjeta Čad (bron, višina) in Marko Božiček (zlato na 100 m ovire in srebro na 400 m ovire). Konjiški maraton je bil nagrajen za peto organizacijo tekmovanja.

Ž. K.