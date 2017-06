Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dafne Schippers se je v cilju veselila zmage na 25. rojstni dan, a je bila naknadno diskvalificirana. Foto: EPA Mutaz Essa Barshim je postavil najboljšo znamko v letošnji sezoni. Foto: Reuters Yarisley Silva je zmagala v skoku s palico. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Schippersova diskvalificirana po zmagi na 25. rojstni dan

Barshim postavil edini izid sezone na igrah Bislett

15. junij 2017 ob 22:52

Oslo - MMC RTV SLO/STA

Mutaz Essa Barshim je na petem mitingu Diamantne lige v Oslu zmagal v skoku v višino. V drugem poskusu je zmogel 2,38 metra, kar je rekord mitinga in tudi edini najboljši izid sezone na igrah Bislett.

Katarec je za centimeter popravil 28 let star rekord iger Bislett, ki ga je imel v lasti svetovni rekorder Kubanec Javier Sotomayor. Najboljša hrvaška atletinja Sandra Perković je pred prihodom na torkov miting v Velenje v metu diska s 66,79 m po letih 2012, 2014 in 2016 četrtič zmagala v Oslu in 36. na diamantnih mitingih. Dvakratna zaporedna olimpijska zmagovalka je bila prva tudi v Šanghaju.

Na mitingu ni bilo slovenskih predstavnikov, v nedeljo pa bo na Diamantni ligi v Stockholmu v teku na 400 m nastopil Luka Janežič. V njegovi disciplini je tokrat zmagal Baboloki Thebe iz Bocvane (44,95), ki bo tudi v nedeljo na štartni listi v Stockholmu, kot tudi tokrat drugouvrščeni Britanec Matthew Hudson-Smith (45,16) in tretji Čeh Pavel Maslak (45,52).

Kanadčan Andre De Grasse je bil najhitrejši v teku na 100 metrov (10,01). Evropski sorekorder Francoz Jimmy Vicaut se je poškodoval, prenehal je teči in odšepal zadnje metre.

Na 400 m z ovirami je vse presenetil domačin Karsten Warholm in obdržal precejšnjo prednost tudi v ciljni ravnini (48,25). Še bolj je navdušil na eno miljo, ki sicer ni bila v diamantnem programu, njegov 16-letni rojak Jakob Ingebrigtsen, ki je za zmago znova tekel pod štirimi minutami z novim osebnim rekordom 3:56,29.

Schippersova diskvalificirana po zmagi

V teku na 200 metrov za ženske se je zgodilo nekaj zelo nenavadnega. Izjemna Dafne Schippers je zanesljivo opravila s tekmicami (22,31), vendar jo je doletela diskvalifikacija. Prehitro se je pognala s štarta, nato je trdila, da so jo ovirali preglasni gledalci in ni slišala štartnega postopka. Dovolili so ji sicer teči, nato pa so jo diskvalificirali. Pesem za 25. rojstni dan, ki so jo zapeli gledalci, tako za svetovno prvakinjo ni imela sladkega pridiha. Prva je bila Murielle Ahoure iz Slonokoščene obale (22,74).

Moški: 100 m: A. DE GRASSE KAN 10,01 400 m: B. THEBE BOC 44,95 1.500 m: J. WIGHTMAN VB 3:34,17 400 m ovire: K. WARHOLM NOR 48,25 Višina: M. E. BARŠIM KAT * 2,38 Disk: D. STÄHL ŠVE 68,06 * - najboljši letošnji izid na svetu

Ženske: 200 m: M. AHOURE SL. O. 22,74 800 m: C. SEMENYA JAR 1:57,59 100 m ov.: P. DUTKIEWICZ NEM 12,73 3.000 m zap.: N. JERUTO KEN 9:17,27 Daljina: T. BARTOLETTA ZDA 6,79 Palica: Y. SILVA KUB 4,81 Disk: S. PERKOVIĆ HRV 66,79

