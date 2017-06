Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Med slovenskimi zmagovalci je bil tudi Žan Rudolf. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice V Tel Avivu zmage za Janežiča, Šutejevo in Zupinovo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenski atleti za las ostali brez napredovanja

Luka Janežič zmagal trikrat

25. junij 2017 ob 21:00

Tel Aviv - MMC RTV SLO/STA

Slovenska atletska vrsta je v drugi ligi ekipnega evropskega prvenstva v Tel Avivu zasedla četrto mesto. Za tretjo Litvo, ki je napredovala v višji rang, je zaostala za 2,5 točke.

Drugi dan so zmage dosegli Luka Janežič z osebnim rekordom na 200 m (20,60), Žan Rudolf na 800 m (1:47,87), Maruša Černjul v skoku v višino (188) in moška štafeta 4 x 400 m. V štafeti so tekli Jure Grkman, Gregor Grahovac, Žan Rudolf in Luka Janežič, ki je v Izraelu skupaj zmagal trikrat.

Druga je bila ženska štafeta na 4 x 400 m, v kateri so nastopile Agata Zupin, Jerneja Smonkar, Anja Benko in Anita Horvat, ki so tekle slovenski rekord (3:34,19). Prav tako drugi je bil Robert Renner v skoku s palico (5,50 m), ki pa je neuspešno skakal na višini norme za svetovno prvenstvo avgusta v Pekingu (5,70).

Tretji sta bili v metu kladiva Claudia Štravs (62,57 m) in na 200 m Agata Zupin (23,57), četrta Neja Filipič v skoku v daljino (4,33 m), peta pa Matija Kranjc v metu kopja (74,11) in Sonja Roman na 5.000 m (16:51,80).

V prvo ligo, kjer je bila Slovenija zadnjič leta 2014, so vodila prva tri mesta. Pred nedeljskim nadaljevanjem so vodili Madžari (196 točk), druga je bila Slovaška (170,5), tretja Litva (157), četrta pa je Slovenija (146), vendar je bilo še nekaj izmed 12 ekip tesno za slovensko vrsto.

Boj za prva tri mesta je bil tako drugi dan zelo težak in še šest disciplin pred koncem zadnjega dneva je Slovenija za tretjeuvrščeno Litvo zaostajala 19,5 točke, kar je bilo videti tako rekoč neulovljivo.

Kljub temu je ob koncu, tudi po izjemnem nastopu štafet, Slovenija le za 2,5 točke (eno točko prinese zadnje mesto med 12 reprezentancami, 12 pa zmaga) zaostala za Litvo. Prva je bila Madžarska (372,5), druga Slovaška (306,5), tretja Litva (298,5), četrta Slovenija (296), peta pa že precej zadaj Latvija (258).

SLOVENSKI IZIDI DRUGEGA DNE:



Moški, 200 m:

1. Luka Janežič (Slo) 20,60

800 m:

1. Žan Rudolf (Slo) 1:47,87

3.000 m:

8. Jan Kokalj (Slo) 8:17,77

110 m ovire:

7. Filip Jakob Demšar (Slo) 14,34

3.000 m zapreke:

12. Matjaž Pregrat (Slo) 10:39,06

4 X 400 m:

1. Slovenija 3:08,56

(Jure Grkman, Gregor Grahovac, Žan Rudolf, Luka Janežič)

Palica:

2. Robert Renner (Slo) 5,50

Troskok:

10. Tine Šuligoj (Slo) 14,15

Disk:

7. Tadej Hribar (Slo) 56,31

Kopje:

5. Matija Kranjc (Slo) 74,11

Ženske, 200 m:

3. Agata Zupin (Slo) 23,57

1.500 m:

8. Patricija Plazar (Slo) 4:31,78

5.000 m:

5. Sonja Roman (Slo) 16:51,80

100 m ovire:

7. Joni Tomičič Prezelj (Slo) 13.72

4 x 400 m:

2. Slovenija 3:34,19, slo. rekord

(Agata Zupin, Jerneja Smonkar, Anja Benko, Anita Horvat)

Višina:

1. Maruša Černjul (Slo) 1,88

Daljina:

4. Neja Filipič (Slo) 6,33

Krogla:

10. Veronika Domjan (Slo) 13,33

Kladivo:

3. Claudia Štravs (Slo) 62,57

R. K.