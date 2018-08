Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Trener Lovro Umek je prepričan, da lahko Ratejeva osvoji medaljo. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

"Slovenski četrtek" v Berlinu - Ratejeva in Horvatova glavni adutinji

Težka naloga za Domjanovo in Rudolfa

8. avgust 2018 ob 18:04

Berlin - MMC RTV SLO, STA

V četrtek bo na evropskem prvenstvu v Berlinu nastopila polovica od desetih slovenskih atletov. Glavni adutinji bosta Martina Ratej in Anita Horvat.

Ratejeva bo nastopila v kvalifikacijah meta kopja v skupini B ob 13.50, Horvatova pa v polfinalu na 400 metrov ob 19.30. Kvalifikacije čakajo še Nejo Filipič v skoku v daljino, Veroniko Domjan v metu diska in Žana Rudolfa v teku na 800 metrov.

"Mislim, da ne bi smela imeti težav v kvalifikacijah, norma ni tako huda glede na moje letošnje dosežke, dobro se počutim tako izven kot na stadionu. Ni še nekega posebnega adrenalina, ostajam mirna brez kakšnih velikih napetosti," je dejala Ratejeva, ki ima četrti prijavljeni dosežek sezone med vsemi in bo nastopila v drugi kvalifikacijski skupini, ko bo že jasno, koliko bo treba vreči za petkov finalni nastop. Kvalifikacijska norma je 60,50 m, Ratejeva z državnim rekordom 67,16 m pa je letos že vrgla 66,10 m.

"Pripravljena je bolje kot pred lanskim SP-jem v Londonu. Razmišljamo le o finalu, tam pa se nadejamo dolgega meta, ki bi lahko prinesel tudi medaljo," je bil kratek trener Ratejeve Lovro Umek. Ratejeva je za sprostitev šla skupaj z Marušo Mišmaš, ki jo kot zadnjo v slovenskem taboru kvalifikacije na 3000 m zapreke čakajo v petek, v nedeljo s kolesom po Berlinu.

Horvatova cilja na finale

Anita Horvat, ki se bo v četrtek kot zadnja iz slovenskega tabora podala na tekmovališče, pa si je današnje kvalifikacije v teku na en stadionski krog ogledala v hotelski sobi. Bila je med dvanajsterico po najboljših dosežkih sezone, ki ji ni bilo treba v prvi krog. Ta je dal preostalih 14 polfinalistk.

"Počutim se dobro in sem hitra, na treningih tu sicer ne merimo časa. A po prijavljenih izidih sezone sem deveta, želim si premagati vsaj eno tekmovalko in priti v finale. Na zadnji tekmi v Monaku sem bila res zelo dobra in si želim, da bi bilo tako tudi na EP-ju," je povedala Horvatova.

Filipečeva mora skočiti blizu osebnega rekorda

Prva bo na tekmovališče stopila Neja Filipič, ki bo v skoku v daljino kot trinajsta nastopila v prvi od dveh skupin, obe začneta ob 10.30, kvalifikacijska norma za finale, ki bo soboto zvečer, pa je 6,67 m. Možnosti za nastop med dvanajstimi najboljšimi Filipičeva sicer ima, vendar se bo morala skoraj gotovo približati svojim najboljšim dosežkom. Osebni rekord ima na 6,51 m, letos pa je največ skočila le centimeter manj.

"Imam možnosti za finale, ne bom pa nič napovedovala. V primerjavi s prejšnjim EP je za tekmovalce tu organizirano bolje, dobro hrano imamo na voljo skoraj ves dan in nam nič ne manjka. Vzdušje v reprezentanci je dobro, želim si, da bi zadela odrivno desko, največ težav pa mi povzroča jutranje vstajanje, saj so ponavadi tekme popoldne," je dejala Filipičeva.

Težka naloga za Domjanovo in Rudolfa

Veronika Domjan bo imela kvalifikacije v metu diska ob 11.00, ker bo tekmovala v skupini B kot četrta po vrsti. Avtomatična kvalifikacijska norma za sobotni finale najboljše dvanajsterice je 58,50 m, kar je Domjanova letos že nekajkrat presegla. Njen državni rekord je na meji 60,11 m, letos pa je največ vrgla 59,45 m. "Upam, da mi uspe preboj v finale, pripravljena sem dobro, krog za izmet je odličen, to sem preverila tudi sama, a vse tekmice pridejo dobro pripravljene na EP in jutri nas čaka zanimiv boj. Komaj ga že čakam," je povedala Domjanova, finalistka že na prejšnjem EP-ju.

Zelo težko delo za preboj v petkov polfinale čaka Rudolfa, ki bo na 800 m v prvem krogu kvalifikacij nastopil v četrti skupini ob 11.51. Rudolf je v zadnji skupini, v kateri ima najslabši letošnji izid (1:47,77).

V polfinale se bodo uvrstili prvi trije po mestih iz skupin in še štirje preostali po času. "Dobil sem najmočnejšo skupino, tekli bomo zadnji in bomo videli, kako bo šlo v prvih skupinah. To je dobro. Če bomo dovolj hitri, lahko gre skoraj vsa naša skupina naprej. Če bo okrog 52 sekund čas prvega kroga, potem bom tekel v skupini, sicer pa bom ob počasnejšem ritmu stekel naprej na čelo in si skušal tako izboriti polfinale. Bom moral biti pripravljen kar na veliko stvari," je poudaril Rudolf.

Četrtek, 9. avgusta:

09.30/11.00: Disk (Ž), kvalifikacije (Domjan)

10.00: Sedmeroboj, 100 m ovire

10.30: Daljina (Ž), kvalifikacije (Filipič)

10.55: 110 m ovire (M), 1. krog

11.05: Sedmeroboj, višina

11.30: 800 m (M), 1. krog (Rudolf)

12.30/13.50: Kopje (Ž), kvalifikacije (Kopje)

19.15: PALICA (Ž), finale

19.20: Sedmeroboj, krogla

19.25: 100 m ovire (Ž), polfinale

19.45: Višina (M), kvalifikacije

19.50: 400 m (Ž), polfinale (Horvat)

20.15: 400 M OVIRE (M), finale

20.20: KOPJE (M), finale

20.30: Sedmeroboj, 200 m

21.05: 200 M (M), finale

21.20: 3.000 M ZAPREKE (M), finale

21.50: 100 M OVIRE (Ž), finale

A. G.