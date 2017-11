Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na tridnevni seji izvršnega odbora Evropske atetske zveze so sprejeli nekatere novosti. Med drugim bodo na evropskih prvenstvih do 20 let s teka na 3000 m zapreke prešli na 2000 m zapreke. Foto: EPA Dodaj v

V Ljubljani o spremembah atletskih tekmovanj, tudi o dvoboju ZDA - Evropa

5. november 2017 ob 20:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na seji izvršnega odbora Evropske atletske zveze (EA) v Ljubljani so med drugim govorili o atletskem dvoboju med Evropo in ZDA leta 2019 in evropskem prvenstvu v Berlinu avgusta prihodnje leto.

V petek, prvi dan tridnevne seje, so v izbornem procesu dodelili organizacijo evropskega prvenstva v krosu leta 2019 Lizboni. Zadnji, tretji dan srečanja, je bil namenjen prihodnji umeščenosti vseh različnih zvrsti teka v EA-ju.

Leta 2019 se pripravlja atletski dvoboj med Evropo in ZDA. "Govorili smo tudi o organizaciji tekme med Evropo in ZDA, ki bi jo organizirali leta 2019. O tej tekmi potekajo neposredni pogovori med evropsko zvezo in zvezo ZDA. Prav tako smo že blizu dogovora, kje tekmovanje bo, vendar pa bomo z obvestilom o gostiteljici te zelo zanimive in atraktivne tekme počakali, da se sklenejo vsi ustrezni dogovori," je pojasnil slovenski član izvšnega odbora EA-ja Gregor Benčina.

Predsednik EA-ja Norvežan Svein Arne Hansen je ob tem napovedal nekaj velikih premikov tudi pri organizaciji evropskega prvenstva avgusta prihodnje leto v Berlinu, kjer so organizatorji že sedaj prodali več kot 50 odstotkov vseh vstopnic. Nemci bodo atletski EP pripravili na olimpijskem stadionu med 7. in 12 avgustom 2018. Boj za naslove v kraljici športov bo potekal v sklopu evropskega prvenstva sedmih športov, ki ga bodo izvedli prvič.

Ostala tekmovanja bo gostil Glasgow od 2. avgusta naprej, za odličja pa se bodo merili v vodnih športih (plavanje, skoki v vodo in sinhrono plavanje), kolesarstvu (posamična cestna dirka, tekme na velodromu, BMX in gorsko kolesarstvo), gimnastiki, veslanju in triatlonu, prvič pa bodo pripravili ekipno EP v golfu. Tega skupnega evropskega prvenstva pa ne gre zamenjati ali povezovati z evropskimi igrami, ki jih organizira Evropski olimpijski komite (EOC).

Pri organizaciji je partner evropskih zvez omenjenih sedmih športov Združenje evropskih radio televizij (EBU), ki bo zagotavljalo več kot 2700 ur programa. Samo atletika si obeta več kot dvajsetodstotni dvig gledanosti.

Hansen je povedal, da so govorili tudi o številnih spremembah pri izvedbi tekem. "Na prvenstvih do 20 let bomo na stari celini s teka na 3000 m zapreke prešli na 2000 m zapreke, ker je tako bolje za razvoj mladih, ki bodo tako začeli tekmovati na zanje primernejših krajših razdaljah, te pa se nato povečajo," je s praktičnim primerom novosti predstavil Benčina.

O črtanju sumljivih rekordov še nič konkretnega

Člani vodstva EA-ja so se seznanili z novostmi, ki jih pripravlja Mednarodna atletska zveza (IAAF). IAAF je prav v tem času napovedal uvedbo lestvic po vzoru teniških WTA in ATP. O tem je predsednik EA-ja povedal, da so ga že klicali z njegove rodne Norveške trenerji, tekmovalci in drugi, saj so se pri tem spraševali, katera tekmovanja bodo štela, ali bodo med njimi denimo tudi nacionalna državna prvenstva in podobno. Hansen je pojasnil, da predloga v EA-ju še niso podrobneje preučili in da dvomi o uveljavitvi že leta 2018, "je pa ta sistem zelo potreben".

EA je pred časom predlagal, da bi določili datum, po katerem bi začeli rekorde obravnavati na novo, stare oziroma tiste, ki veljajo zdaj, pa naj bi umaknili na poseben seznam starih rekordov. "O predlogu, da je na področju rekordov nekaj treba storiti, smo govorili že na seji v Parizu, ter to, brez konkretne navedbe načina izvedbe, poslali na IAAF. Sedaj pa čakamo na odgovor. Ta tema ni bila med glavnimi na seji pri nas," je pojasnil Benčina.

Leta 2015 je Slovenija gostila prvi sestanek vodstva EA takoj po izvolitvi na kongresu na Bledu, kjer je vodenje 17 članskega izvršnega odbora EA-ja prevzel Norvežan Hansen, v vodstvo EA pa je bil izvoljen tudi Benčina, nekdanji predsednik Atletske zveze Slovenije. Tokratno srečanje je po uspešno izvedenem evropskem prvenstvu v gorskih tekih v Kamniku že drugi pomemben dogodek EA-ja v Sloveniji letos.

