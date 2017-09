Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Eliud Kipchoge je aktualni olimpijski prvak. Foto: EPA Dodaj v

V nedeljo lov na nov svetovni rekord

Zasedba bo elitna

22. september 2017 ob 08:51

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Berlin bo v nedeljo gostil maraton, organizatorji spet pričakujejo lov na nov svetovni rekord.

Na startu bodo namreč najboljši tekači te discipline, na čelu s Kenijcema Eliudom Kipchogejem in Wilsonom Kipsangom ter Etiopijcem Keneniso Bekelejem. Nastopil bo tudi nekdanji svetovni rekorder Patrick Makau in svetovni prvak iz leta 2007 Luke Kibet. Tisti, ki ga bodo vsi lovili, bo najbrž Kipchoge, medtem ko je trenutno veljavni rekord leta 2014 postavil njegov rojak Dennis Kimetto (2:02:57).

Kipchoge je osvojil zadnjih sedem od osmih maratonov, na katerih je nastopil, vključno z olimpijskim naslovom v Riu de Janeiru, kjer je zmagal z minuto naskoka pred ostalimi. Kipsang, ki je leta 2013 v Berlinu postavil takrat veljavni rekord s časom 2:03:23, je najavil, da tokrat načrtuje čas pod 2:02:20, nov rekord pa napoveduje tudi Kipchoge.

"Vse do zadnjega trenutka se ne bom odločil, kako hitro se bom lotil teka, lahko pa napovem le tole, hočem svetovni rekord," je dejal Kipchoge. V zadnjih 20 letih so najboljši atleti prav v Berlinu kar sedemkrat izboljšali najboljšo znamko na svetu. Zgodnje jesensko vreme namreč pomeni malo vetra in idealne temperature, hkrati pa je trasa ravninska in hitra.

Ob Kipchogeju in Kipsangu, ki je februarja zmagal na maratonu v Tokiu, bo tekel tudi branilec naslova zmagovala Berlina Bekele, ki je lani na tem teku za svetovnim rekordom zaostal šest sekund. "Pričakujem oster boj s konkurentoma. Vsi trije smo trenutno na vrhu maratona, a na koncu bo zmagovalec le eden," je še dejal Kipchoge.

Slednji je letos že izboljšal svetovni rekord, čeprav neuradno. Na dirkališču formule 1 v Monzi je maja zgolj za 25 sekund zgrešil magično mejo dveh ur, Mednarodna atletska zveza rekorda ni priznala, zato si ga zdaj želi tudi uradno. "Videl sem, česa je sposobno človeško telo in kako lahko premagujemo neverjetne telesne in psihične meje. Skoraj dve uri sem tekel v ritmu 2:50 minute na kilometer. Tudi to mi bo v Berlinu pomagalo," je dejal Kipchoge.

S. J.