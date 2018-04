Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V Radencih je vsako leto izjemno pestro. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

V Radencih letos prvič ločena teka na 5 in 10 kilometrov

Za državno prvenstvo potrebna dvojna prijava

16. april 2018 ob 12:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

19. maja bo v Radencih potekal že 38. maraton treh src. Maratonci in polmaratonci se bodo na progo podali ob 9. uri. Štarta na 5 in 10 km bosta prvič ločena.

Tek na 42 km bo štel za državno prvenstvo. Zaradi primera dopinga lanskega prvaka na 21 km so se odločili za novost. Tekmovalci, ki bodo tekmovali v okviru državnega prvenstva, se morajo prijaviti tako pri organizatorju kot pri Atletski zvezi Slovenije. To do zdaj ni bilo potrebno.

"Le v tem primeru se bodo izidi upoštevali v razvrstitvi za slovenski naslov. Na ta način bomo dosegli, da bodo nastopili za DP le člani atletskih klubov in društev ter bodo dosežki veljali tudi kot norme za največje tekme, saj je dolžina proge uradno mednarodno izmerjena," je dejal direktor AZS-ja Dejan Dokl.

Generalni sekretar organizacijskega odbora maratona Marko Pintarič je izrazil željo, da bi letos popravili rekord proge, zato so povabili boljše tuje tekače, predvsem iz Kenije, ki prevladujejo na dolgih progah. Izmed Slovencev bo nastopil Rok Puhar, lani udeleženec svetovnega prvenstva, ki pa še ne ve, na kateri razdalji bo nastopil, ker se pripravlja na letošnja velika tekmovanja

Gesli maratona v Radencih sta: "Tekmuj sam s seboj. Vsak je zmagovalec." Skupaj se pričakuje več kot 8.000 udeležencev različnih rekreativnih dogodkov. Rok cenejših prijav za posameznike in skupine so organizatorji podaljšali do srede, 18. aprila. Zadnji rok za prijave je 8. maj. Najboljši slovenski skakalci in tekači na smučeh pa bodo, kot v zadnjih letih, delili medalje tistim, ki bodo prišli v cilj.

Sobotni program se bo začel ob osmi uri s tradicionalnim pohodom, ob 8.35 pa bo start nordijske hoje na devet km ob svetovnem dnevu te discipline. Ob 16. uri bo tek otrok.

R. K.