V Tel Avivu zmage za Janežiča, Šutejevo in Zupinovo

Luka Janežič je zmagal v teku na 400 m s časom 45,47. Drugi je bil Latvijec Janis Leitis (45,60), tretji pa Izraelec Donald Blair-Sanford (45,76). "Zadovoljen sem z zmago in doseženim časom. Mogoče sem šel prvih 200 m malo prepočasi, najpomembneje je zmaga, da sem prinesel največ možnih točk reprezentanci. Latvijec me je presenetil in sem se moral na koncu zelo potruditi za zmago. Lahkega teka sicer nisem pričakoval, na koncu pa sem znova potrdil normo za SP. Bil pa je malo večji pritisk, kot sicer, ker je to ekipna tekma in so lahko, če si neuspešen, razočarani tudi drugi, sicer pa si le sam," je po zmagi dejal Janežič. Foto: EPA