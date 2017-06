Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Wayde van Niekerk je svetovni rekord postavil na olimpijskih igrah v Riu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Velenju tudi svetovni rekorder na 400 metrov

Van Niekerk bo na stadionu Ob jezeru tekel na 100 m

15. junij 2017 ob 13:52

Ljubljana - STA

Velenje bo prihodnji v torek gostilo osrednji slovenski atletski miting leta. Člansko tekmovanje se bo začelo ob 19. uri s slovesnim odprtjem nove atletske steze na stadionu Ob Jezeru.

Osrednji imeni mitinga bosta aktualna olimpijska zmagovalca, Hrvatica Sandra Perković v metu diska in Južnoafričan Wayde van Niekerk, ki bo v Londonu avgusta branil tudi naslov svetovnega prvaka na 400 m. Van Niekerk je lani v Riu de Janeiru olimpijsko zlato osvojil s svetovnim rekordom 43,03 sekunde in izboljšal prejšnji najboljši čas na stadionski krog enega najboljših športnikov vseh časov Michaela Johnsona iz leta 1999.

24-letni Van Niekerk je edini atlet v zgodovini, ki je 100 m tekel pod 10 sekundami, na 200 m pod 20 sekundami 400 m pod 44 sekundami. V Velenju bo nastopil na najkrajši razdalji. Perkovićeva, ki je bila prva tudi na OI v Londonu 2012, je zaradi svoje prevlade v svoji disciplini ena najboljši atletinj na svetu v zadnjem obdobju.

Po besedah sekretarja mitinga Luke Steinerja si želijo, da bi ne glede na vsakoletno zniževanje sredstev pripravili takšno tekmovanje, da bi na njem lahko imeli zelo dobro konkurenco najboljši slovenski atleti in atletinje. "Sredstva za miting so vsako leto manjša, poleg velenjske občine in Atletske zveze Slovenije (AZS) imamo na srečo še vedno tudi dobro podporo drugih partnerjev. Poleg Perkovićeve bo tako tekmoval tudi Wayde van Niekerk, ki bo skušal doseči najhitrejši tek na 100 m v Sloveniji doslej. To bo gotovo vrhunec mitinga. Tudi sicer bo zaradi našega dobrega sodelovanja iz preteklosti prišla zelo močna južnoafriška ekipa," je pojasnil Steiner in dodal, da v zadnjih letih velenjski rudnik ni več pokrovitelj in tudi miting ni formalni del rudarskega praznika, čeprav imajo rudarji miting še vedno za svojega.

Miting v Velenju, kjer so po dobrih dveh desetletjih dobili novo atletsko stezo, od lani nima več licence najvišje ravni mitingov Evropske atletske zveze (EA). Letos bo miting druge ravni EA. Kot je opozoril Steiner, predvsem zaradi bistvenega zmanjšanja sredstev ni možno zagotoviti vseh standardov najvišje ravni, ki jih zahteva EA. Za letos bo na voljo 80.000 evrov, slabih 10 odstotkov manj, kot lani, ter pol manj, kot v najboljših časih še pred nekaj leti.

Med tistimi, ki se veselijo velenjskega mitinga, je tudi olimpijka iz Ria Maruša Černjul, ki bo na tem tekmovanju prvič. "Moja pripravljenost je vse boljša, na treningih se tehnično in psihično bližam izidom, ki bi jih rada dosegla," je na novinarski konferenci ob predstavitvi tekmovanja dejala članica celjskega Kladivarja, ki bo lovila normo za SP v Londonu v skoku v višino (1,94 m).

Druga olimpijka, Maja Mihalinec, članica velenjskega kluba, zaradi poškodbe ne bo mogla tekmovati, kot v preteklih letih. "Zadnjih nekaj let treniram več ali manj v Ljubljani, toda v Velenju je še vedno 'moj' stadion in tam je tudi moj najljubši miting, na katerem je vedno veliko gledalcev, ki se jim bom tokrat pridružila tudi sama. Upam, da bom lahko čim prej začela tekmovati," si je zaželela Mihalinčeva.

Predsednik AZS Roman Dobnikar je ob koncu navedel, da bodo še naprej pomagali Velenjčanom pri izvedbi mitinga, "Takoj bomo podprli tudi druge, če bodo prišli na podobno raven. Ostajamo partnerji Velenja, ker je miting zelo pomemben za AZS. Želeli bi si močne tekme tudi v Ljubljani, ki pa mora dobiti prenovljeno dvorano in stadion. Letos se bo obnavljal stadion na Kodeljevem, obeta se prenova ljubljanskega stadiona ŽAK, kjer se je končal natečaj in je bil izbran projektant," je navedel Dobnikar.

