Znani so vsi zmagovalci Diamantne lige

Miller-Uibova do izida sezone v Bruslju

1. september 2017 ob 23:07

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Letos so bili zmagovalci lige tisti, ki so bili prvi na finalnih tekmah in so se prej osvojene točke brisale, te pa so štele le za preboj na zaključno tekmo, kjer je zmaga v posamezni disciplini prinesla 50.000 dolarjev (43.000 evrov).

Miller-Uibova je tako v tednu dni zaslužila 100.000 dolarjev, saj je v Zürichu že zmagala na 200 m, na tej razdalji pa je na nedavnem svetovnem prvenstvu v Londonu osvojila bron, svoje edino odličje na prvenstvu. Tam je brez njega ostal olimpijski podprvak Nijel Amos iz Bocvane, ki pa je na 800 metrov slavil z 1:44,53 v diamantni ligi.