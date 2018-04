Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Štart polmaratona v Izoli. Foto: Radio Koper/Alan Radin Dodaj v

Žontar na Istrskem maratonu ponovil lansko zmago

Teklo več kot 5.000 udeležencev

8. april 2018 ob 15:43

Izola - MMC RTV SLO, Radio Koper

Zmagovalec 5. istrskega maratona je tretjič postal Aleš Žontar, ki je bil najboljši že na premieri leta 2014 in lani. Za traso med Ankaranom, Luko Koper, Izolo, Piranom, Portorožem in znova Izolo je potreboval dve uri, devet minut in 50 sekund.

V ženski konkurenci je v cilj prva pritekla Martina Potrč, ki je razdaljo pretekla v času 3:20:39. Kakor je sama pojasnila, je bil to njen prvi maraton, je poročal Radio Koper.

Istrskega maratona se je udeležilo več kot 5.000 tekačev, med njimi približno desetina tujcev. Prišli so iz 22 držav, tudi iz ZDA in Japonske. Na maratonski razdalji je teklo skoraj 400 tekačev, po 2.300 pa na polmaratonu in rekreativnem, 8,5-kilometrskem teku.

Prireditelji so pripravili tudi pestro dogajanje z različnimi delavnicami in glasbo. V Izoli so postavili številne stojnice z lokalnimi dobrotami.

M. R.