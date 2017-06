Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Aleksander Čeferin. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Aleksander Čeferin

2. junij 2017 ob 19:23

MMC RTV SLO

Vsi vemo, da je bil fantastičen igralec. 25 let je igral za en klub, je preprosto fenomenalen in prepričan sem, da si zasluži predsednikovo nagrado.

Predsednikovo nagrado, ki jo UEFA podeljuje od leta 1998, bo prejel italijanski nogometaš Francesco Totti. Dobitnika je razkril predsednik UEFE, Aleksander Čeferin.

40-letni Totti je v nedeljo odigral zadnjo tekmo v svoji bogati karieri. Vrhunec v klubski karieri je doživel leta 2001, ko je z Romo postal italijanski prvak, sicer pa je še po dvakrat osvojil italijanski pokal (2007 in 2008) in superpokal (2001 in 2007). Za italijansko reprezentanco je med letoma 1998 in 2006 zbral 58 nastopov in 9 golov, leta 2006 je z azzurri tudi postal svetovni prvak.

Pretekli dobitniki predsednikove nagrade so: Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Eusebio, Paolo Maldini, Guy Roux ...