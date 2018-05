Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Bojan Tokić. Foto: nzts Dodaj v

Bojan Tokić

5. maj 2018 ob 16:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Menim, da si nimamo česa očitati. Tudi naši mladci so še enkrat dokazali, da jih čaka svetla prihodnost. Ne hvalim jih zato, da bi se jim prilizoval, dejansko mislim, da sta Darko Jorgić in Deni Kožul precej boljša, kot sem bil jaz v teh letih. Mogoče rezultati tega še stoodstotno ne potrjujejo, saj imata nihanja, a treba je vedeti, da je bila v časih, ko sem jaz začenjal športno pot, konkurenca slabša.

Bili so Kitajci, Nemci, a ni bilo tako močnih Japoncev in drugih reprezentanc. Zdaj namizni tenis igrajo povsod, z najboljšimi se lahko merijo Egipčani, Indijci, Brazilci in tudi nekateri Evropejci, ki jih v časih mojih začetkov ni bilo. Reprezentance imajo v svojih vrstah kitajske igralce, kakovostnih ekip je veliko.

Generalno gledano, pa je bilo zame svetovno prvenstvo uspešno. Pri mojih 37 letih je težko ohranjati ritem, tako v fizičnem kot v psihičnem smislu. A sem v veliki meri ga, dosegel sem nekaj lepih zmag, osvojil nekaj točk za lestvico ITTF, ki mi bodo zagotovo prinesle napredovanje, saj nisem branil točk s prejšnjega prvenstva, na katerem nisem igral. Seveda pa je tudi grenak priokus, saj sem zapravil lepe priložnosti v obračunih s Hongkongom, Švedsko in Romunijo.

Kapetan slovenske namiznoteniške reprezentance Bojan Tokić je ocenil nastope na svetovnem prvenstvu v Halmstadu, kjer so se moški uvrstili na 17. do 20. mesto. V nadaljevanju je imela reprezentanca priložnost, da se prvič v zgodovini uvrsti med najboljših 16 reprezentanc, a je Tokić v dvoboju z Ovidiujem Ionescujem pri izidu 2:2 v nizih zapravil zaključno žogo za zmago Slovenije s 3:1, njegove napake pa Deni Kožul v petem posamičnem dvoboju ni popravil.