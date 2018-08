Boštjan Janežič

24. avgust 2018 ob 09:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če v šport, v nogomet, tako kot v Ljubljani, ne vlagaš pošteno, uspehov ni. Brez kontinuitete tekmovanj in uigranosti ter mladinske šole in objektov primernih profesionalcem, si v Stožicah ne gre obetati nogometnih spektaklov.

Ja, že res, da se gre investitor Mandarić zanj zanimiv tek na kratke proge. Gre bolj za trgovino, a tudi ta ne cveti pretirano. Trije Uefini milijoni evrov bodo, kot je slutiti, končali v blagajni Spartaka iz Trnave.

Slovaški prvak je izkušenejši in zna igrati na rezultat, pa tudi moštva ne menja vsako leto, ali še pogosteje, tako kot to počno pri Olimpiji. Brez igre na ugoden rezultat, še posebej na dveh tekmah, v nogometu ne gre. Bistven je samo rezultat, ne pa atraktivna in ugajajoča igra. Brez čvrste in odgovorne obrambe in učinkovitosti v napadu ni nič.

Novinar Val 202 Boštjan Janežič v Športni zgodbi po porazu nogometašev Olimpije na prvi tekmi zadnjega predkroga Evropske lige, ko je bil Spartak iz Trnave v Stožicah boljši z 2:0. Vir: Val 202