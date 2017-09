Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Boštjan Kline je zelo zadovoljen z razmerami za trening v Čilu. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kline se odlično počuti med pripravami v Čilu

6. september 2017 ob 16:58

Santiago de Chile - MMC RTV SLO

Za zdaj vse poteka po načrtu. Sem zdrav in brez bolečin, tako da lahko treniram v polni meri, kar je pomembno. Pogoji so vedno boljši, vmes je malo snežilo, so pa popoldnevi dokaj topli, tako da podlaga čez noč zmrzne, kar je dobro.

Na smučeh se dobro počutim, poskušam pa se posvetiti vsem vidikom smučanja. Tehniki, skokom, aerodinamiki, občutkom. Vse te stvari skupaj na koncu dajo celoto.

Ekipa hitrih disciplin, ki v Čilu trenira pod vodstvom Petra Pena, ima za seboj že skoraj dva tedna uspešnih priprav. Vse od 26. avgusta naprej se z južnoameriškim snegom spoznava osmerica fantov. Med tistimi, ki je zelo zadovoljen z zimskimi razmerami v La Parvi, je tudi najboljši slovenski smučar v moški konkurenci Boštjan Kline; STA.