Darja Črnko

6. januar 2017 ob 17:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Smučanje je v resnici tako drago, da bi mi, če bi vam zaupala številke, ki smo jih porabili, dejali, da sem malo nora.

Sploh ne vem, kako smo zbrali toliko denarja. Še vedno so tudi dobri ljudje, ki so nam ga posodili. Dolžni smo toliko denarja, da sploh ne morem povedati. Na srečo so zdaj prišli uspehi in z njimi denar, tako da verjetno ne bo treba prodajati stanovanja in vsega drugega. Drugače smo bili že precej na robu.

Darja Črnko, mati in serviserka v ekipi Ilke Štuhec, je za časnik Ekipa povedala, kako so se morali zadolžiti, da je Ilka lahko smučala. K sreči se je tveganje obrestovalo, saj je Mariborčanka v tej sezoni zmagala že štirikrat.