Eddie Howe

31. januar 2018 ob 23:00

London - MMC RTV SLO

To je bila naša največja zmaga v sezoni in seveda smo prikazali tudi najboljšo predstavo. Moji varovanci so bili sijajni, a drugače ne moreš osvojiti treh točk na Stamford Bridgeu.

Nismo si priigrali veliko priložnosti, a smo bili zelo učinkoviti. Premagali smo Arsenal in Chelsea. To je zelo pomembno za našo samozavest, kar bo ključno v nadaljevanju sezone.

Trener Bournemoutha Eddie Howe je bil navdušen po zmagi nad Chelseajem na Stamford Bridgeu s 3:0 v 25. krogu Premier lige, BBC.