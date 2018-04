Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Eusebio Di Francesco. Foto: Reuters Dodaj v

Eusebio Di Francesco

11. april 2018 ob 18:37

Rim - MMC RTV SLO

Gotovo mislite, da sem nor, saj trener, ki igra z napadalno postavitvijo, kot je naša, išče težave. Če nam ne bi uspelo, bi me ubili. A meni je všeč, drugo me ne zanima.

Trener Rome Eusebio Di Francesco je s taktiko zadel v polno, saj so , saj je na povratni četrtfinalni tekmi s 3:0 premagala Barcelono in izničila zaostanek s prvega srečanja z 1:4.