Fernando Alonso je naslov svetovnega prvaka v formuli ena osvojil v letih 2005 in 2006.

Fernando Alonso

Španec o vzponih in padcih formule ena

8. januar 2017 ob 19:45

Barcelona - MMC RTV SLO

Formula ena je bila v časih Ayrtona Senne in Alaina Prosta precej dolgočasna. Če bi si zdaj ogledali kakšno dirko iz let 1985, 1988 ali 1992, bi zaspali pred televizijo.

Predvsem zato, ker sta bila oba mclarna razred zase, že četrtouvrščeni je zaostal za krog, med vsakim dirkačem je bila razlika 25 sekund. Prav tako zaradi nezanesljivosti dirkalnikov po deset dirkačev ni končalo dirke.

Gledanost formule ena danes pada, tako kot je padala v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so Senna, Prost in drugi prav tako varčevali gorivo, gume in podobno. Zdaj je vse skupaj enako dolgočasno, kot je bilo tedaj.

Dvakratni svetovni prvak v formuli ena Fernando Alonso meni, da je formula ena v zadnjih letih, ko sta prevladovala mercedesa Lewis Hamilton in Nico Rosberg, enako dolgočasna kot v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko sta prevladovala Ayrton Senna in Alain Prost. Španec meni, da je kraljica motošporta vrhunec dosegla v prvem desetletju novega tisočletja; Motorsport.com