Gianluigi Buffon

40-letni veteran bi znova oblekel reprezentančni dres

28. februar 2018 ob 19:28

Rim - MMC RTV SLO

Mislil sem z družino oditi na dopust za nekaj dni, a ko te potrebuje reprezentanca, moraš biti prisoten in ji ne smeš obrniti hrbta.

Do italijanske reprezentance čutim odgovornost in predanost, ki ju moram izkazati v teh težkih časih. Ponavljam, gre za odgovornost in predanost. Pravkar se 'rojeva' nova italijanska reprezentanca in njeni uvodni tekmi zagotovo ne bosta lahki, saj igramo proti Argentini in Angliji.

Mislim, da je v takšnih trenutkih vsak izkušen nogometaš več kot dobrodošel. Četudi samo zaradi tega, da si mlajšim nogometašem na voljo le za kakšen nasvet.

40-letni legendarni vratar Gianluigi Buffon je novembra lani po 20 letih sklenil reprezentančno pot, na kateri je za italijansko izbrano vrsto zbral 175 nastopov. Začasni selektor 'azzurrov' Luigi Di Biagio je poudaril, da se Buffonova reprezentančna kariera ne bi smela končati, tako kot se je (z remijem proti Švedski in prvo neuvrstitvijo Italije na svetovno prvenstvo po 60 letih). Buffon je pripravljen znova obleči reprezentančni dres, če ga bo Italija potrebovala na prijateljskih obračunih z Argentino in Anglijo, ki bosta na sporedu prihodnji mesec; Reuters