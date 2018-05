Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Giovanni Visconti je bil na Dirki po Italiji že nekajkrat na tleh, a tako strašljive izkušnje, kot jo je doživel v četrtek, še ni imel. Foto: EPA Dodaj v

Giovanni Visconti

11. maj 2018 ob 18:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pri hitrosti 60 km/h sem šel po plastenko vode. Avtomobil ekipe Groupama-FDJ je nenadoma zavrl in s polno hitrostjo sem se zabil vanj.

Lahko bi razbil zadnje steklo, vendar sem letel po zraku. Bilo je strašljivo, toda imel sem srečo. Nisem resneje poškodovan, me pa vse boli po levi strani.

Ko sem pristal, sem ob tla zadel z glavo in za trenutek nisem vedel, kje sem. Ne vem, zakaj je voznik pohodil zavoro, morda se je česa ustrašil. Nisem jezen nanj, po nesreči so se ustavili in preverili, ali sem v redu.

Italijanski kolesar Giovanni Visconti, član ekipe Bahrain-Merida (v tej ekipi na letošnjem Giru tekmujeta tudi Matej Mohorič in Domen Novak), je imel na četrtkovi etapi Dirke po Italiji nesrečo, ki bi se lahko končala tudi tragično. Vseeno je Visconti nadaljeval dirko, v petek je bil kljub bolečinam tudi na štartu (in cilju) sedme etape.