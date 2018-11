Goran Dragić je priznal, da se z Lukom Dončićem ravno ne sliši veliko, do prvih njunih medsebojnih srečanj na nasprotnih straneh pa je še predaleč, da bi resno razmišljal o tem. Heat in Mavericks se bodo v rednem delu Lige NBA pomerili šele konec februarja in marca. Foto: Reuters Dragić je pred sobotno tekmo proti Washingtonu, ko ni zadel nobenega koša, izpustil dve tekmi zaradi poškodbe kolena, v ponedeljek pa je Philadelphii nasul 22 košev, čeprav je Miami na koncu izgubil. Foto: AP Sorodne novice Dragić prvi strelec, Dončić podpovprečen, a vseeno dvomesten Dodaj v

Goran Dragić

O govoricah o morebitni menjavi

15. november 2018 ob 13:40

New York - MMC RTV SLO

Name osebno to nič ne vpliva, saj sem profesionalni športnik. Edino, na kar imam vpliv, je, da dobro treniram in dobro igram. Se zgodi, kar se pač zgodi. Morda je malce težje družini, otrokom, ženi, ki so malce bolj podvrženi temu pritisku.

Osebno tega ne moram nadzorovati. Kar lahko storim, je, kot sem rekel, da se borim na igrišču, in bomo videli, kaj se bo zgodilo.

Ob gostovanju v New Yorku pri Brooklyn Netsih je Goran Dragić za STA spregovoril tudi o številnih govoricah, po katerih je eden glavnih adutov Miamija za zamenjavo, če bi si želel Pat Riley na jug Floride pripeljati res kakšnega superzvezdnika Lige NBA. Ob menjavi za Jimmyja Butlerja so severnoameriški mediji razkrili, da je Miami kot resen snubec svoj prvi paket zgradil ravno okoli Gorana Dragića.

Vseeno je Heat trenutno Dragićevo moštvo, kjer igra kot playmaker ključno vlogo, kar se je videlo tudi ob zmagi nad Netsi (120:107). 32-letni Ljubljančan je osredotočen na uspeh moštva.

"Definitivno hočemo priti v play-off. Hočemo napredovati in biti boljši kot lani. Videli smo, koliko nam še manjka, igramo toplo-hladno, ampak sezona je še dolga in prizadevamo si za boljšo kemijo. Imamo nekaj igralcev, ki se nam bodo še priključili, ki so izpustili začetek sezone zaradi poškodb. Verjamemo, da se lahko popravimo in smo boljši kot v prejšnji sezoni."

Dragić seveda ni mogel mimo drugega Slovenca v Ligi NBA - Luke Dončića, in vprašanja, ali se res v rednem delu sezone najbolj veseli dvobojev z rojakom, s katerim je septembra 2017 popeljal Slovenijo do evropskega zlata.

"Vidim, da ima Luka dobro minutažo. Dobro igra, dobro je odprl sezono. Morda Dallas ravno ne zmaguje, ampak sezona je dolga in vse se lahko obrne čez noč. Za Luka pa vem, česa je zmožen, in mene osebno nič ne preseneča. Do soočenja je še zelo daleč. Težko je razmišljati toliko vnaprej. Vsak drug dan imaš tekmo in se skušaš koncentrirati na tekmeca, proti kateremu igraš. Ampak definitivno se veselim tega. Z Luko nisem ravno v neki navezi. Vem, da je sezona dolga in ga nočem motiti, ker ima svoje obveznosti, jaz pa tudi. Ko pa bom v Dallasu ali on v Miamiju, se bova videla in odšla na kakšno kosilo ali večerjo. Tekma kot tekma. Igramo proti Dallasu, ne igram jaz proti Luki Dončiću. Osebno z njim nimam kakšnega rivalstva. Vesel bom, če bom imel dobro tekmo in če na koncu mi zmagamo."

Vir: STA