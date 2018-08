Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Grega Žemlja. Foto: BoBo Dodaj v

Grega Žemlja

11. avgust 2018 ob 15:48

Portorož - MMC RTV SLO, STA

Skrbi me, da v ozadju ni mladih igralcev, zato bomo imeli v moškem tenisu kar precejšnjo luknjo, a hkrati me veseli, da imamo izredno nadarjeno generacijo deklet.

Opazujem napredek Tamare Zidanšek, Dalile Jakupovič, Kaje Juvan in drugih in prepričan sem, da je pred njimi lepa kariera. V Sloveniji je veliko uspešnih klubov, imeli smo ali imamo ogromno odličnih igralcev in igralk, mislim pa, da nimamo prave strokovne baze oziroma središča, kjer bi se kalili mladi igralci. Primarni cilj moje akademije sta vzgoja in razvoj mladih v vrhunske igralce.

Slovenski teniški igralec Grega Žemlja je ob robu teniškega turnirja v Portorožu ocenil stanje v slovenskem tenisu. Žemlja je bil leta 2013 prvi zmagovalec portoroškega challengerja, malo pozneje pa tudi 43. igralec sveta, kar je še vedno najvišja uvrstitev kakega slovenskega tenisača na lestvici ATP. Februarja letos jo je izenačil Aljaž Bedene. Žemlja po koncu kariere v Kranju vodi akademijo, v kateri želi izobraziti nove rodove vrhunskih igralcev, STA.