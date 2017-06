Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! VIDEO Thiem gladko odpravil raz... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

John McEnroe

7. junij 2017 ob 16:33

Pariz - MMC RTV SLO

Đoković se je preprosto predal. Ne spomnim se, da bi v zadnjih osmih letih odigral tako nezainteresirano. Imel se občutek, da ni želel biti na igrišču v tretjem nizu.

Sploh ni bil tekmovalen in to me je šokiralo, saj je Novak res osvojil ogromno velikih turnirjev. Še enkrat se je pokazalo, da je vsak le človek, ki ima tudi slab dan.

Če bi mi točno pred letom dni, ko je Đoković postal edini tenisač z vsemi štirimi grand slami po Rodu Laverju, nekdo dejal, da bomo videli takšen razplet, mu bi rekel, da nima pojma o tenisu.

Na njegovo formo v zadnjem letu dni so zelo vplivali dogodki zunaj teniških igrišč. Ne vem natančno, kaj vse se mu je zgodilo, vsekakor pa je daleč od prave forme. Zavedam se, da je težko ostati tako motiviran po osvojitvi kariernega grand slama lani v Parizu proti Andyju Murrayju. Vseeno ne morem verjeti, da je tako izgubljen na igrišču le leto dni po vrhuncu karieri.

Legendarni John McEnroe je na televizijski postaji Eurosport komentiral obračun Dominica Thiema in Đokovića, ki ga je Avstrijec dobil s 7:6, 6:3 in 6:0. 58-letni Američan v pogovoru za BBC ni mogel verjeti, kako slabo je igral Srb v zadnjem nizu. Lani je Nole osvojil Roland Garros prvič v karieri, potem pa se je začel njegov zaton. V Wimbledonu ga je v tretjem krogu šokiral Američan Sam Querrey. V New Yorku ni blestel, a se je vseeno prebil v finale, kjer pa je bil v štirih nizih boljši Stan Wawrinka. V Melbournu je doživel najbolj grenak poraz v karieri, ko ga je v 2. krogu izločil 118. igralec sveta Denis Istomin. Danes je izgubil proti Thiemu, ki ga je lani v polfinalu Roland Garrosa odpravil s 6:2, 6:1 in 6:4.