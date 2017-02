Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Claudio Ranieri in Jürgen Klopp. Foto: Reuters Sorodne novice Ranieri odpuščen devet mesecev po senzacionalnem naslovu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jürgen Klopp

Nemški strateg ne razume poteze Leicester Cityja

24. februar 2017 ob 15:03

Liverpool - MMC RTV SLO

Kaj naj rečem? V sezoni 2016/17 je bila sprejeta vrsta zares čudnih odločitev. Brexit, Donald Trump ... zdaj še Ranieri.

Presenečen sem nad tem, da so pri Leicester Cityju odpustili Claudia Ranierija. So takšne odločitve razumljive? Očitno ne. Res ne vem, zakaj so se pri Leicestru odločili tako. Vsi so videli v kakšnem položaju se je ekipa znašla v domačem prvenstvu in v Ligi prvakov. Claudio je zelo poseben, zelo prijeten človek. Že prej sem ga spoznal, ko je gostoval v Dortmundu. Pogovarjala sva se, gre za zares izvrstnega človeka.

Menedžer Liverpoola Jürgen Klopp je na novinarski konferenci pred tekmo 26. kroga angleškega prvenstva, v katerem se bosta na Filbert Streetu pomerila prav Leicester City in Liverpool, izrazil presenečenje nad odločitvijo uprave aktualnih angleških prvakov, ki se je Claudiu Ranieriju - kljub temu, da je v prejšnji sezoni 'lisice' popeljal do senzacionalnega naslova angleških prvakov - zahvalila za sodelovanje. Razlog za odpust so slab(š)i rezultati v letošnji sezoni. Leicester City ima po 25 krogih 21 točk in v Premier ligi zaseda 17. mesto; BBC.