Jure Zdovc

11. september 2017 ob 22:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Škoda, da se bosta Slovenija in Latvija srečali že v četrtfinalu in bo morala ena reprezentanca domov. Oboji igrajo napadalno košarko, veliko je izjemnih posameznikov, ki lahko odločijo tekmo, oboji so motivirani.

Slovenija ima tri izjemne posameznike, pri čemer sta Goran Dragić, za katerega je to zadnje prvenstvo, in Luka Dončić, ki se želi na premiernem prvenstvu pokazati v vsej svoji veličini, še posebej motivirana. Za zdaj vse super, sledi pa neugodna Latvija. Imajo vse, ne bo jih lahko ustaviti, če jih sploh lahko ustaviš. Treba bo igrati odlično moštveno obrambo, treba bo tudi imeti dober dan. Srčno želim, da Sloveniji uspe. Leta 2009 sem sicer rekel, da če takrat ne bo medalje, težko sploh kdaj bo. Pa je zdaj spet priložnost. Smo blizu, a še vedno daleč. En slab dan lahko konča sanje.

Jure Zdovc, nekdanji košarkarski reprezentant in tisti, ki je Slovenijo leta 2009 v vlogi selektorja popeljal v polfinale evropskega prvenstva. Vir: MMC RTV SLO.