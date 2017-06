Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lionel Messi

8. junij 2017 ob 18:53

Melbourne - MMC RTV SLO

Cristiano Ronaldo je fantastičen igralec. Ima ogromno kakovosti, kar iz leta v leto izboljšuje. Zato je eden najboljših nogometašev na svetu. Najino rivalstvo je nekaj, kar so si izmislili mediji.

Oba vsako leto skušava dati vse od sebe in na najboljši način pomagati svojima ekipama. Na to, kar se govori v javnosti, ne dam veliko in me ne zanima.

Vedno sem želel ostati pri Barceloni in o tem sem vedno sanjal. Radi bi končal kariero pri Barceloni. Bomo videli, kako se bo izšlo. Razmišljam le o današnjem dnevu, o Barceloni, kjer sem. Trudim se, da bi osvojil čim več naslovov, saj v nogometu ne veš, kaj se bo zgodilo in kaj prinese nova sezono. Zato želim ostati miren in iti korak za korakom.

Vsakič, ko se nova sezona začne, želiš, da je boljša od prejšnje. Igramo, da čim več osvojimo, igramo za lovorike, za finale Lige prvakov, za naslov v La ligi ... Letos nam ni uspelo. Trudili smo se, a nam ni šlo. Na koncu smo osvojili kraljevi pokal. Upamo, da bo naslednje leto, kar se tiče osvajanja lovorik, boljše.

Lionel Messi je v intervjuju spregovoril o rivalstvu s Cristianom Ronaldom in povedal, da želi kariero končati v Barceloni. Katalonski mediji so že pisali, da bo Argentinec v kratkem z Barco podaljšal pogodbo. Trenutno je sicer na reprezentančni akciji v Melbournu. Vir: ESPN