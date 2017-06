Matjaž Kek

4. junij 2017 ob 13:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mogoče je spremenil telefonsko številko. S tiste, ki jo imam shranjeno, čestitke ni bilo. Delno razumem, delno mi je vseeno.

Kar zadeva najin odnos, je bilo takrat, ko so se pojavili dvomi o tem, ali je Miral Samardžić hotel ali ni hotel priti na reprezentančno akcijo, ali smo ga bili pripravljeni pustiti ali ne, nekaj povišanih tonov. Ampak zaradi tega ga nič manj ne spoštujem in nič manj ne navijam za slovensko reprezentanco. Vsak od nas ima svoj način komuniciranja in glede tega res nočem kakršnega koli cirkusa. In ne bi izpostavljal, da brez tega ne morem živeti, vsekakor pa sem vesel vsake čestitke. Če bi govoril drugače, bi lagal.

Matjaž Kek je, potem ko je z Rijeko osvojil tako hrvaško prvenstvo kot hrvaški pokal, dobil številne čestitke slovenskih trenerjev (Prašnikar, Miklavič, Verdenik, Pušnik), medtem ko mu selektor Katanec (še) ni čestital. V intervjuju za Ekipo je Kek tudi poudaril, da ostaja v Kvarnerskem zalivu:

Kam drugam se mi ne da. V kakšne ekshibicije se ne bi zaletaval, izkušnja iz Savdske Arabije je bila dovolj poučna, dala mi je marsikaj.

Vir: Ekipa