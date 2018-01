Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Meta Hrovat prvič v karieri na stopničkah po tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju. Foto: EPA Dodaj v

Meta Hrovat

Zgodovinska sobota za Meto Hrovat

27. januar 2018 ob 18:47

Lenzerheide - MMC RTV SLO

Še zdaj premlevam, kaj se je sploh zgodilo. Nisem bila ravno domača na odru, tako da sta mi pomagali in me usmerjali.



Zanimiv občutek je bil, ko vidiš, kako dekleta vse to počnejo po rutini, kako se tega učiš iz tekme v tekmo in navajaš na to. Bil je res dober občutek.

Lenzerheide 2018 bo z zlatimi črkami vpisan v zgodovino ženskega alpskega smučanja. Ana Bucik je v petek prvič v karieri stopila na zmagovalni oder, zgodbo pa je dan pozneje ponovila Meta Hrovat; STA.