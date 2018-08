Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Milan Mandarić Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Milan Mandarić

9. avgust 2018 ob 18:20

Ljubljana - STA

Končni cilj je, da ko se vrnem iz ZDA mesec po tem, ko bom zapustil Olimpijo, da sedim v loži in gledam Olimpijo z užitkom, da zmaguje, da sledi tem ciljem, ki sem jih že naštel.

Torej, da bo vladala slovenskemu nogometu, da bo dolgo v ospredju, da bo favorit v Evropi.

Pomembno je to, da ko odidem, ne bo dolgov in bo Olimpija na pravi poti, v vrhu slovenskega nogometa in bo klub v pravih rokah.

Odkar sem prišel, se sicer pojavljajo ljudje, ki bi radi kupili Olimpijo, ampak nič konkretnega. Da pa sem se jaz pogovarjal s kom o prodaji Olimpije, to pa ne. Žal mi je, da se javnost obvešča o stvareh, ki ne obstajajo.

Kot sem rekel prvi dan, ko sem prišel v Olimpijo, imam misijo, ki jo moram končati. Končal pa jo bom, ko bom jaz rekel. Ne pa da berem o 'nebulozah', da nekateri ljudje pripravljajo teren za moj odhod, da klub kupujejo eni ali drugi. To ne obstaja. Odšel bom, ko bom jaz pripravljen. Takrat vam bom rekel, da sem pripravljen, da klub predam v dobre roke, in da je klub tam, kjer sem rekel, da bo, da je brez dolgov in da sebe pogledam v ogledalo in rečem 'I did it may way, in the right way'.

Predsednik nogometnega kluba Olimpija Milan Mandarić je v pogovoru za STA spet poudaril, da ni res, da bo v kratkem prodal klub. Glede novega trenerja je težko pričakovati, da bo to Slovenec:

"Imeli smo Marijana Pušnika, Luko Elsnerja, tudi Safeta Hadžića. Ne vem, težko bo. Če bo prišel tujec, pa si želim, da bi imel vsaj res kakovostnega pomočnika, ki bo Slovenec. Slačilnica rabi močnega trenerja, ki ga poslušajo vsi."

O igralskem kadru je Mandarić povedal, da je največje zanimanje za Abassa Issaha, ki bo to poletje verjetno zamenjal klub. A Mandarić pravi, da imajo na bočnih oziroma krilnih položajih dovolj kakovosti že z Maticem Črnicem, Stefanom Savićem in Asmirjem Suljićem:

"Suljić bo do konca sezone najbolj priljubljen nogometaš. Zapomnite si, kar sem vam rekel."