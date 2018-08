Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rašo Nesterović Foto: BoBo Dodaj v

Rašo Nesterović

18. avgust 2018 ob 19:28

Beograd - MMC RTV SLO

Divac, Petrović, Sabonis, Rađa in Kukoč so prvi odšli v NBA, zdaj pa evropski košarkarji prihajajo vsako leto. Dokazali so, da lahko igrajo na najvišji ravni in kdo lahko postane tudi MVP lige.

V prvem letu se bo Luka Dončić spoznaval z nasprotniki in sistemom. Ugotovil bo, kako je z vsem skupaj. Nato pa v nekaj letih lahko pričakujemo pravega Luko.

Generalni sekretar KZS-ja in nekdanji odlični košarkar Rašo Nesterović je v Beogradu sodeloval na kampu Basketball Without Borders za mlade igralce, na katerem so v vlogi trenerjev prisotna številna velika imena Lige NBA. Spregovoril je o evropskih košarkarjih v najmočnejši ligi na svetu in o Luki Dončiću, ki letos odhaja onstran Atlantika. Vir: Eurohoops.