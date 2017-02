Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Teja Gregorin. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Teja Gregorin

13. februar 2017 ob 17:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nikakršne konkurence ni več, če omenim žensko vrsto, pravzaprav pa niti med moškimi, kar zadeva reprezentančno selekcijo, ni kaj prida bolje.

A če se ozrem k ženski ekipi, v kateri sva kot stalni reprezentantki le še Anja Eržen in jaz, je čas za preplah. V mojih uvodnih letih med biatlonkami je stroka izbirala med nekaj tekmovalkami za štafeto. Sama nikdar nisem vedela, ali bom prišla ob Andreji Grašič, Luciji Larisi, Tadeji Brankovič, Andreji Mali in Dijani Grudiček med četverico za tekmo, danes pa štafete brez pomoči neizkušenih biatlonk iz mladinskih vrst ne moremo niti sestaviti. Zato se počutim tudi sama odgovorna - sleherni članski uspeh lahko pritegne mlade, če pa ni zmag in vrhunskih uvrstitev, je zanimanja pri priči manj.

Zakaj so skoki danes tako priljubljeni med našimi otroki? Zmage Petra Prevca in še nekaterih so poskrbele za prepoznavnost.

Najboljša slovenska biatlonka Teja Gregorin v pogovoru za Delo.