Tim Gajser

7. april 2018 ob 10:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski navijači mi še vedno stojijo ob strani, kar mi ogromno pomeni. Radi bi to videl tudi pri drugih panogah. Zmotilo me je, kako so nekateri grdo govorili o Petru in Domnu Prevcu.

Ne razumem, kako so lahko ljudje takšni. In ne, ni tako preprosto. Ko gledaš po televiziji in komentiraš - pojdi na skakalnico in se spusti, če si pogumen.

Motokrosist Tim Gajser je vesel, ker ga navijači podpirajo tudi takrat, ko mu ne gre. Vir: Delo.