Toni Kroos

14. januar 2018 ob 14:33

Madrid - MMC RTV SLO

V našem trenutnem položaju moramo najprej poskrbeti, da se bomo naslednjo sezono kvalificirali v Ligo prvakov. To mora biti cilj za sezono v La ligi, saj 16 točk zaostanka je res veliko.

Ne smemo razmišljati o zaostanku za vodilnimi. Zdaj se moramo osredotočiti na naslednjo tekmo, da jo dobimo, osvojimo točke in se kmalu prebijemo na drugo ali tretje mesto.

Ko nisi v formi, je jasno, da samozavest ni enaka, kot če zmaguješ. Proti Villarrealu nam je zmanjkalo tudi nekaj sreče. Je težko, a sem prepričan, da bomo v tej sezoni dobili še veliko tekem. Sezona je še dolga in moramo iztržiti čim več.

V tej sezoni so bile zapravljene priložnosti problem na kar nekaj tekmah. Ustvarimo si jih, a ne zadenemo. Za dober rezultat potrebuješ gole, točke in zmage, mi pa tega trenutno nimamo. Je težko, saj se trudimo, delamo in igramo. Po mojem mnenju smo dobro igrali. V prvem polčasu smo imeli priložnosti, tudi v drugem smo si jih priigrali nekaj, ko smo poskušali vse, močno pritisnili, igrali, imeli posest in narekovali ritem. Take tekme bi morali zmagovati, a jih trenutno ne. Trdo moramo delati še naprej, se boriti in pobrati, saj je sezona dolga in še kar nekaj lahko zmagamo. Ni druge poti.

Nemški vezist Real Madrida Toni Kroos je spregovoril po porazu kraljevega kluba proti Villarrealu (0:1). Real Madrid za vodilno Barcelono ob enakem številu tekem zaostaja že 16 točk. Vir: beIN Sports