Tyson Fury

12. april 2018 ob 18:52

London - MMC RTV SLO

Komaj čakam, da se vrnem v ring in dokažem, da sem najboljši. Glede na konkurenco to ne bi smelo biti pretežko. Prihajam v najboljša leta. Sem močnejši, hitrejši in samozavestnejši kot kadar koli.

Nekdanji svetovni boksarski prvak težke kategorije Tyson Fury se po dvoletni odsotnosti zaradi uživanja nedovoljenih poživil junija vrača v ring. 29-letni Britanec se ni boril od novembra 2015, ko je premagal Vladimirja Klička in osvojil šampionske pasove po verzijah WBA, IBF in WBO. Fury želi znova postati šampion težke kategorije, za kar bo moral premagati rojaka Anthonyja Joshuo, ki ima v svoji vitrini naslove po verzijah WBO, IBF in WBA, medtem ko je pas verzije WBC v rokah Američana Deontaya Wilderja, BBC.