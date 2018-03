Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Urška Poje je bila pozitivno presenečena nad olimpijskimi igrami, lepo se je izšlo tudi mladinsko svetovno prvenstvo, pravi. Foto: STA Dodaj v

Urška Poje

Po slovesu Anje Eržen prevzema breme slovenskih nastopov

27. marec 2018 ob 13:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob slovesu Anje Eržen name res prehaja zelo odgovorna naloga. Veliko lažje je, če je nekdo od tebe boljši, izkušenejši in starejši, da potegne ekipo, te usmerja in pove kakšne stvari.

Sicer veš, kako gre, a dobro je imeti nekoga. Za pomoč bom prosila tudi fante.

Biatlonka Urška Poje bo breme slovenskega nastopanja v svetovnem pokalu v celoti sprejela na svoja ramena, potem ko se je od kariere biatlonke poslovila Anja Eržen; sloski.si