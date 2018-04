Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Veselin Vujović

3. april 2018 ob 22:05

Laško - MMC RTV SLO

Liga Seha? Preveč tekem, preveč nepomembnih tekem, izgubljenih terminov. Če bi ekipi Celja in Gorenja igrali v domači ligi, bi to pomenilo dvig kakovosti, ki bi pritegnila gledalce, zlasti zdaj, ko se je kakovost ekip nekako izenačila. A to je tema za odgovorne.

Selektor slovenske rokometne reprezentance Veselin Vujović o smiselnosti igranja slovenskih klubov Celja in Gorenja v regionalni Ligi Seha, TV Slovenija.