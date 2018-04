Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Vid Kavtičnik. Foto: EPA Dodaj v

Vid Kavtičnik

8. april 2018 ob 20:09

Laško - MMC RTV SLO

Mladi so pokazali, da so iz pravega testa, izkoristili svojo priložnost. Definitivno je to lepa popotnica za junij, prav tako pa je povsem jasno, da bosta tekmi z Madžarsko nekaj povsem drugega kot ti.

Najpomembneje je, da imamo dobro energijo, da se dobro razumemo, ta teden smo tudi dobro delali. Lahko smo zadovoljni s tem tednom priprav, upam pa, da bo, ko se bomo naslednjič zbrali, forma še boljša in da bomo proti Madžarski pravi. Belorusi so podobna reprezentanca kot Madžari, močni, visoki, težki, nekaj smo v teh tekmah lahko videli in poizkušali, s psihološkega vidika pa bosta tekmi z Madžarsko mnogo zahtevnejši. Vložek bo večji, na svetovno prvenstvo se moramo uvrstiti, tam se bodo že delile tudi vstopnice za olimpijske igre.

Kapetan Slovenije Vid Kavtičnik na tekmi proti Belorusiji, ki so jo dobili s 27:23, ni vstopil v igro, trener Veselin Vujović je preizkusil mlade igralce.