Vladimir Putin

6. december 2017 ob 18:34

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Odločitev mednarodnega komiteja je povsem politična. Vsi to vidimo in meni je to povsem jasno. Mi zagotovo ne bomo bojkotirali iger. Če bodo tekmovalci želeli nastopiti, bo to njihov osebni projekt.

Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da Rusija ne bo bojkotirala iger v Pjongčangu, oziroma da bodo lahko njeni športniki tekmovali pod olimpijsko zastavo. Več si lahko preberete tukaj.